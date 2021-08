Hannover

Hannover wird zum Startpunkt für die Luftbrücke nach Afghanistan. Auf dem Rollfeld des Flughafens Langenhagen steht seit Dienstagabend eine Transportmaschine der Bundeswehr vom Typ Antonov AN 124 bereit. Das bestätigt eine Flughafensprecherin auf Nachfrage der HAZ am Mittwoch.

Eigentlich sollte das Flugzeug bereits am Dienstag starten, doch dem Vernehmen nach hat die Maschine noch keine Landerechte am Zielort bekommen. „Die Maschine ist gestern Abend angekommen und soll heute Geräte der Bundeswehr, medizinische Ausrüstung und Gerätschaften nach Usbekistan transportieren“, sagte am Mittwoch ein Sprecher des niedersächsischen Verkehrsministeriums, das die Sondergenehmigung für Landung und Start der Antonow erteilt hatte.

Am Mittwochabend solle die Maschine abheben, man warte noch auf die Landeerlaubnis in Taschkent. Es soll insgesamt zwei Flüge von Hannover nach Taschkent geben.

In Taschkent in Usbekistan hat die Bundeswehr ein Drehkreuz für die Ausreise aus Afghanistan eingerichtet. Nähere Informationen vonseiten der Bundeswehr sind bisher nicht zu bekommen.

Panzerwagen und Soldaten warten auf Flughafen Hannover

Zudem stehen am Mittwoch auf dem Rollfeld des Flughafens etliche Militärfahrzeuge bereit. Dabei handelt es sich unter anderem um Fahrzeuge der Typen „Wiesel“, „Wolf“ und „Mungo“. Der „Wiesel“ ist ein kleiner Panzer, der „Wolf“ ein viersitziger Geländewagen, der „Mungo“ ein gepanzerter Geländewagen, in dem zehn Soldaten Platz finden und der sich auch durch seine Luftverladefähigkeit auszeichnet. Dieser wird zudem von Einsatzspezialkräften und Fallschirmjägern genutzt.

Zudem halten sich Soldaten der Bundeswehr mit schwerem Gepäck im Maritim Hotel am Flughafen bereit. Alles deutet darauf hin, dass die Bundeswehr Soldaten und schweres Gerät in die Antonov verlädt, um die Luftbrücke nach Afghanistan zu sichern.

Die Antonov benötigt eine längere Startbahn als die üblichen Transportmaschinen der Bundeswehr. Die Vermutung liegt nahe, dass das Flugzeug daher vom Flughafen Langenhagen abhebt und nicht vom Fliegerhorst Wunstorf. Bekannt ist, dass der Flughafen über besonders lange Start- und Landebahnen verfügt.

In Afghanistan haben die radikalislamischen Taliban die Macht übernommen. Ehemalige Helfer und Dolmetscher der deutschen Einsatzkräfte fürchten in Kabul um ihr Leben. Daher setzt die Bundesrepublik jetzt alles daran, möglichst viele Helfer auszufliegen. Die Evakuierung komme viel zu spät, meinen Kritiker.

Von Andreas Schinkel