Hannover

Nach einem Zwangsaufenthalt auf dem Flughafen Hannover für 62 Passagiere aus Großbritannien hat sich ein Fluggast als Covid-19-positiv herausgestellt. Weitere Labortests sollten nun klären, ob der Passagier sich mit der neuen, besonders ansteckenden Variante des Coronavirus infiziert habe, teilte die Region Hannover am Montagmorgen mit. Der betroffene Fluggast und die Begleitpersonen würden nun in einem Quarantäne-Transport zu ihrem Zielort gebracht. Dort müssten sie „separiert“ werden. Wie viele Begleitpersonen mit dem Betroffenen in Quarantäne müsse, wollte die Region Hannover nicht sagen. Die übrigen Passagiere aus der Maschine konnten, nach HAZ-Informationen, den Flughafen am Montagmorgen wieder verlassen. Sie müssen sich zu Hause in eine zehntägige Quarantäne begeben.

Wegen der neuen Variante des Coronavirus ist die Einreise von Flugpassagieren aus Großbritannien an mehreren deutschen Flughäfen am Sonntagabend zunächst gestoppt worden. Ab Mitternacht untersagte Deutschland ohnehin Flüge aus dem Vereinigten Königreich.

Am Flughafen Hannover durften insgesamt 63 Passagiere zunächst nicht einreisen, 62 mussten getestet werden, ein Fluggast flog nach London zurück. Für die Reisenden waren Feldbetten aufgestellt worden. „Unser Ziel war zu verhindern, dass die neue Virusart unbemerkt nach Niedersachsen einzieht“, sagte Regionspräsident Hauke Jagau. In einer Pressekonferenz am Nachmittag will Jagau weitere Details zu dem Fall bekannt geben.

Von Thomas Strünkelnberg und Tobias Morchner