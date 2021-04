Hannover

Künftig soll eine Doppelspitze den Flughafen Hannover führen – und einen der beiden Chefposten will Hannovers Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette (Grüne) bekleiden. Die 60-Jährige will sich dem Vernehmen nach auf die Stelle der kaufmännischen Leitung des Flughafens bewerben. Tegtmeyer-Dettes Amtszeit bei der Stadtverwaltung endet im Juli. Ihren möglichen Wechsel zum Flughafen will sie gegenüber der HAZ nicht kommentieren.

Tegtmeyer-Dette hatte vor einigen Wochen angekündigt, für eine zweite Amtszeit als Dezernentin nicht wieder zur Verfügung zu stehen. Sie habe Lust, noch einmal etwas anderes zu machen, gab sie im Gespräch mit der HAZ an. Tegtmeyer-Dette arbeitet seit acht Jahren als Wirtschafts- und Umweltdezernentin, zudem vertritt sie als Erste Stadträtin den Oberbürgermeister. Die Diplom-Verwaltungsbetriebswirtin war zuvor Prokuristin bei der Üstra.

Führungsstelle ist in Ratspolitik nicht unumstritten

Die Flughafen-Stelle, auf die sich Tegtmeyer-Dette bewirbt, ist in der Ratspolitik nicht unumstritten. SPD, CDU und FDP fragen sich, warum der Flughafen angesichts einer beispiellosen Krise und hoher Schulden eine neue Stelle einrichten will, die mit bis zu 250.000 Euro jährlich zu Buche schlägt. Dass der neue Posten aber extra für Tegtmeyer-Dette geschaffen wurde, wie manche auf den Rathausfluren behaupten, dürfte falsch sein.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gesellschafter bereits im vergangenen Jahr einig über Doppelspitze

Kämmerer Axel von der Ohe (SPD) hatte in der vergangenen Woche im Gespräch mit der HAZ betont, dass sich die Gesellschafter des Flughafens – Stadt Hannover, Land Niedersachsen und das Unternehmen Icon – bereits im vergangenen Jahr einig gewesen seien, eine Doppelspitze zu installieren.

Der Aufsichtsrat des Flughafens verspricht sich von der zweiten Führungskraft neue Impulse für das Unternehmen. Der aktuelle Flughafen-Chef Raoul Hille führt das Unternehmen seit 18 Jahren, seine Ära endet im kommenden Jahr. Spätestens Ende dieses Jahres soll dem Vernehmen nach die zweite, kaufmännische Geschäftsführung ihre Arbeit aufnehmen.

Bewerbung ist kein Selbstläufer

Die Bewerbung Tegtmeyer-Dettes (Grüne) ist kein Selbstläufer. Zwar kennt sie das Unternehmen gut und bringt auch die nötigen Qualifikationen mit, dennoch müsse sie sich wie alle anderen Bewerber einem strengen Auswahlverfahren stellen, heißt es aus dem Kontrollgremium. Als Dezernentin vertritt sie die Stadt Hannover im Aufsichtsrat. Dem Vernehmen nach soll sie bei Diskussionen um die zweite Führungskraft die Sitzung verlassen haben.

Sollte Tegtmeyer-Dette die Stelle bekommen, wird es in politischer Hinsicht spannend. Die Grünen wünschen sich vom Flughafen mehr Umweltbewusstsein und regen an, die Gebühren für Inlandsflüge zu verteuern. Auch Nachtflüge sehen die Grünen kritisch. Ob Tegtmeyer-Dette den Forderungen ihrer Partei folgt, sollte sie Chefin werden, bleibt abzuwarten.

Von Andreas Schinkel