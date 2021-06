Hannover

Wenn am Dienstagabend um 22 Uhr Flug X3 2831 aus Funchal am Flughafen Hannover landet, dann müssen die Passagiere an Bord der Tuifly-Maschine danach sofort und ohne Umwege nach Hause fahren – und da auch für zwei Wochen bleiben. Sie stehen coronabedingt unter Quarantäne. Das Flugzeug kommt aus Funchal im Süden der Insel Madeira, die zu Portugal gehört. Das gesamte Land wurde vom Robert-Koch-Institut (RKI) am vergangenen Freitag zum sogenannten Virusvariantengebiet erklärt.

Das ist ein Virusvariantengebiet Virusvariantengebiete sind Risikogebiete, in denen Mutationen des Coronavirus verbreitet sind, die in Deutschland noch nicht flächendeckend auftreten. Zugleich wird angenommen, dass von der Mutation ein besonderes Infektionsrisiko ausgeht, wie aktuell von der sogenannten Delta-Variante. Besondere Risiken werden angenommen, wenn die Virusvariante vermutlich oder nachgewiesen leichter übertragen wird oder die Ausbreitung aufgrund einer anderen Eigenschaft des Virus beschleunigt ist. Risikofaktoren sind auch schwerere Krankheitsverläufe oder ein geringerer Impfschutz. Virusvariantengebiete in Europa sind aktuell Großbritannien, Portugal und Russland. Weltweit gehören auch Brasilien und Indien sowie weitere Staaten vor allem in Afrika dazu.

Wegen der vor allem in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon grassierenden Deltavariante des Coronavirus gelten von Dienstag, 0 Uhr, an für alle Rückkehrer aus ganz Portugal strenge Einreisebeschränkungen. Sie dürfen – das gilt zunächst für alle Flugreisenden aus allen Ländern – das Flugzeug nur mit einem negativen Testergebnis betreten. Außerdem müssen sie ihre Einreise digital anmelden. Entscheidend aber ist: Ab der Landung gilt bei Einreise aus einem Virusvariantengebiet eine 14-tägige Quarantänepflicht – und die kann auch nicht durch einen negativen Test nach einigen Tagen abgebrochen werden, wie das bei der Rückkehr aus einfachen Risikogebieten oder Hochinzidenzgebieten möglich ist. So steht es in der Coronavirus-Einreiseverordnung des Bundes.

Betroffen von diesen Bestimmungen ist auch die Tuifly-Maschine mit der Nummer X3 2825 am 30. Juni aus Faro. „Die nächsten Flüge aus Faro und Funchal wären dann erst am 4. Juli geplant“, sagte Flughafensprecherin Kristin Peschel. „Inwieweit diese stattfinden, können wir gegen Ende der Woche sagen.“ Für Virusvariantengebiete gelten die strengsten Einreisebestimmungen – es gelten sogar Transportverbote für Fluggesellschaften in diese Gebiete. Nur wer in Deutschland seinen Wohnsitz hat, darf noch von dort zurück ins Land gebracht werden.

Tui-Fly bringt die Passagiere zurück nach Hannover. Ob kommende Woche noch Maschinen aus Portugal am Airport in Langenhagen landen, ist offen. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Viele Urlauber dürfte die Einstufung Portugals als Virusvariantengebiet unvorbereitet treffen. Besondere Hinweise an die Reisenden sind am Dienstagabend aber nicht vorgesehen, wie Flughafensprecherin Peschel sagt. Es wird also keine Durchsagen geben, die an die Quarantänepflicht erinnern, und auch keine Flyer oder Aufsteller. Eine Anordnung durch das Gesundheitsamt gebe es bisher nicht. Außerdem sagt Peschel: „Passagiere, die ins Ausland reisen, sind dafür verantwortlich, sich über die Bestimmungen zu informieren.“

Die Bundespolizei wird nach Angaben von Regionssprecher Christoph Borschel bei der Einreise die Einhaltung der Bestimmungen überwachen. Dazu stehe die Region mit der Bundespolizei im Austausch. „Darüber hinaus werden Einreisende aus Virusvariantengebieten vom Gesundheitsamt der Region Hannover telefonisch kontaktiert, sobald die Listen der digitalen Einreiseanmeldungen vorliegen“, kündigte Borschel an. Und: Auch die Einhaltung der Quarantäne werde kontrolliert: „im Rahmen eines Besuchs vor Ort“.

