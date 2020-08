Hannover

Frust nach der Rückkehr aus dem neuen Corona-Risikogebiet Mallorca: Am Flughafen Hannover hat sich am Sonnabend nach der Ankunft von drei Rückflügen aus Palma de Mallorca vor dem Corona-Testzentrum eine mehr als Hundert Meter lange Schlange gebildet. Erst am Freitag hatte die Bundesregierung fast ganz Spanien als Covid-19-Risikogebiet eingestuft. Heimkehrende Sommerurlauber müssen sich deshalb nicht nur nach ihrer Rückkehr innerhalb von drei Tagen auf eine mögliche Corona-Infektion testen lassen. Sie müssen auch in Quarantäne, bevor ihr negatives Testergebnis vorliegt. „Man hätte erst einmal alle Deutschen zurückholen müssen, bevor man von einem auf den nächsten Tag so eine Einstufung vornimmt und alle Rückkehrer vor solche Probleme stellt“, sagte ein 41-jähriger Mann in der langen Schlange vor dem Testzentrum – sichtlich genervt von der Wartezeit.

Am Flughafen Hannover bildet sich nach der Ankunft von drei Mallorca-Flügen vor dem Corona-Testzentrum innerhalb von wenigen Minuten eine mehr als Hundert Meter lange Schlange. Quelle: Ingo Rodriguez

Fast alle Rückkehrer nutzen Teststation am Flughafen

Der Mann hatte sich zuvor – ebenso wie rund 650 weitere Mallorca-Rückkehrer – mit seinem Gepäck auf den Weg zur Ankunftsebene vor dem Terminal C gemacht. Die dort von der Johanniterunfallhilfe betriebene Corona-Teststation ist zwar für Heimkehrer nicht die einzige Möglichkeit, sich innerhalb von 72 Stunden kostenlos untersuchen zu lassen. „Die meisten Rückkehrer nutzen das Angebot aber, weil es direkt am Flughafen so praktisch ist“, sagte die Johanniter-Sprecherin Bettina Martin. Die Alternative – ein kostenloser Test innerhalb von 72 Stunden bei einem Arzt oder einer anderen Teststation – sei schließlich wesentlich aufwändiger. Die dritte Möglichkeit: Sich 48 Stunden vor der Abreise auf eigene Kosten schon im Risikogebiet testen zu lassen, war für die Mallorca-Rückkehrer wegen der erst am Tag zuvor bekanntgegebenen Einstufung ohnehin ausgeschieden.

Viele Urlauber hätten auf Reise verzichtet

Am Flughafen Hannover bildet sich nach der Ankunft von drei Mallorca-Flügen vor dem Corona-Testzentrum innerhalb von wenigen Minuten eine mehr als Hundert Meter lange Schlange bis zurück in die Terminals. Quelle: Ingo Rodriguez

Etliche der Urlauber betonten auf Nachfrage, dass sie ihre Reise nach Mallorca unter diesen Vorzeichen niemals angetreten hätten. Vor allem die notwendige Quarantäne bis zum Erhalt eines negativen Testergebnisses bereitete vielen Heimkehrern Sorge. „Wenn das Testergebnis im Durchschnitt bis zu 72 Stunden auf sich warten lassen könne, werde er möglicherweise am Montag nicht zur Arbeit gehen dürfen, sagte ein Familienvater. „Das könnte echt Probleme mit meinem Chef geben. Wenn ich das alles gewusst hätte, wäre ich nicht nach Mallorca gereist“, sagte der Mann aus Braunschweig. Immerhin könne das Testergebnis im Internet online und damit zeitsparend abgerufen werden.

Eine ankommende Frau verwies vor allem auf die urplötzliche Einstufung Mallorcas zum Risikogebiet. „Wir wissen ja erst seit gestern aus den Nachrichten, was bei der Rückkehr auf uns zukommt“, sagte sie auf dem Weg zum Terminal C. Immerhin seien die Passagiere von der Fluggesellschaft während des Fluges gut informiert worden. Es habe eine Durchsage gegeben und es seien Infozettel sowie Formulare für die Dokumentation der genutzten Sitzplätze verteilt worden.

676 Corona-Tests allein am Vormittag

Auch am Flughafen wurden die Rückkehr aus Risikogebieten nach ihrer Ankunft mit regelmäßigen Durchsagen in zwei Sprachen auf die Testpflicht hingewiesen. Zahlreiche Schilder weisen dort zudem den Weg zum Testzentrum. Laut Johanniter-Sprecherin Martin sollen heimkehrende Fluggäste im Testcontainer vor dem Abstrich im Mund im Durchschnitt eine Wartezeit von maximal bis zu 30 Minuten einplanen. Beim Anblick auf die mehr als Hundert Meter lange Schlange ruderte sie jedoch zurück. „Jetzt sind ja fast gleichzeitig drei Flüge aus einem Risikogebiet angekommen, deshalb kann es länger dauern“, kündigte sie an. Auch an der Menge von durchschnittlich rund 600 Tests pro Tag wollte sie angesichts der Schlange nicht festhalten. Um 14 Uhr berichtete sie später auch von 676 Tests allein am Sonnabendvormittag.

Die Rückkehrer halten vor Testzentrum kaum Mindestabstand ein. Quelle: Ingo Rodriguez

Rückkehrer halten vor Testzentrum kaum Mindestabstand ein

Dass die Wartenden untereinander kaum den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand einhielten, bereitete ihr erst nach einem Hinweis Kopfzerbrechen. „Wir setzen natürlich auch auf die Eigenverantwortung der Menschen“, sagte die Johanniter-Sprecherin. Dann beauftragte sie einen Sicherheitsmitarbeiter, die Menschen um mehr Abstand zu bitten. Dieser räumte Schwierigkeiten ein. Innerhalb der Teststation werde streng auf den Mund-Nasen-Schutz und Mindestabstände geachtet. „Vor der Station lässt sich das kaum umsetzen“, sagte der Mann.

Nur die ersten Rückkehrer müssen vor dem Testzentrum nicht lange warten. Quelle: Ingo Rodriguez

Rund 50 Menschen reisen trotzdem nach Mallorca ab

Unterdessen blieb die Abflughalle eine Ebene darüber am Sonnabendvormittag weitgehend verwaist. „Ich würde in dieser Situation nicht nach Mallorca fliegen“, sagte ein junger Familienvater. Sein Reiseziel sei Fuerteventura, das nicht zum Risikogebiet zähle. Trotzdem berichtete eine Mitarbeiterin des Bodenpersonals: „Wir haben für einen Flug um 12 Uhr nach Mallorca heute schon rund 50 Passagiere abgefertigt – keine Pauschalreisen, sondern Menschen mit eigenen Häusern oder Wohnungen auf Mallorca.“

Die Abfertigungshalle für Abflüge ist am Sonnabendvormittag zunächst völlig verwaist. Quelle: Ingo Rodriguez

Von Ingo Rodriguez