Hannover

Die Bundespolizei hat am Flughafen Hannover mehrere gefälschte Impfausweise festgestellt. Am vergangenen Wochenende seien innerhalb kürzester Zeit vier Reisende mit falschem Nachweis aufgefallen, sagte ein Sprecher am Montag.

In einem Tweet hatten die Beamten darauf hingewiesen, dass die Inhaber nun entsprechende Ermittlungsverfahren erwarten. Ihnen wird Urkundenfälschung, Fälschung von Gesundheitszeugnissen beziehungsweise deren Gebrauch vorgeworfen.

Kein Zusammenhang mit Testpflicht

Einen Zusammenhang mit der seit Sonntag geltenden Corona-Testpflicht für Reiserückkehrer aus dem Ausland sieht die Bundespolizei in Hannover aber aktuell nicht. Eine Häufung von Fällen hatte es auch zuvor schon immer mal wieder gegeben, wie der Sprecher berichtete.

Von Christian Brahmann/dpa