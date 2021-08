Hannover

Die Bundespolizei hat am Wochenende gleich zwei Menschen am Flughafen Hannover aufgehalten, die per Haftbefehl gesucht wurden. Die Reisenden wollten in die Türkei fliegen. Während ein Kontrollierter durch das Zahlen der offenen Geldstrafe doch noch an Bord des Fliegers durfte, kam die gestoppte Frau stattdessen ins Gefängnis.

Der 23-Jährige fiel am Sonntag bei der Passkontrolle vor dem Flug nach Diyarbakir auf. Wegen Betrugs musste er 2000 Euro zahlen, entzog sich aber der fälligen Vollstreckung. „Ein Verwandter konnte das Geld aufbringen und bei einer anderen Polizeidienststelle einzahlen“, sagt Bundespolizeisprecher Frank Steigerwald. Ansonsten hätten 50 Tage Haft angestanden.

Gefängnis statt Türkei

Doch der juristische Ärger ist für den 23-Jährigen damit noch nicht ausgestanden. Laut Steigerwald bestehen weitere 800 Euro an gerichtlichen Forderungen zur Einziehung, hinzu kommen 73,50 Euro Gerichtskosten und in naher Zukunft ein weiteres Betrugsverfahren.

Während der junge Mann ausreisen durfte, hatte eine 37-Jährige nicht so viel Glück. Sie war wegen fünffachen Diebstahls verurteilt worden und fiel bereits am Freitag vor dem Flug nach Adana auf. Weil sie die fälligen 3900 Euro nur teilweise bezahlt hatte und den Rest auch jetzt nicht aufbringen konnte, kam sie statt in die Türkei für 108 Tage in Haft.

Von Peer Hellerling