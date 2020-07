Hannover/Langenhagen

Eine anstrengende Zeit liegt hinter Familie Boekhoff-Harms. Die Kinder Finn, Sophie und Lia durften ihre Freunde nicht sehen, auch der Spielplatz war wegen Infektionsgefahr mit dem Coronavirus wochenlang gesperrt. Doch jetzt strahlen die drei Blondschöpfe und tollen um die großen Koffer, die ihr Vater Timo schiebt. Die junge Familie startet an diesem Sonnabend vom Flughafen Hannover nach Teneriffa in den Urlaub.

„Wir wollen in den Pool gehen“, ruft der fünfjährige Finn. Acht Tage Auszeit vom Alltag hat sich die Familie vorgenommen. Doch geht das überhaupt, mit Desinfektionsmittel und Masken im Gepäck? Jüngste Nachrichten aus Urlaubsgebieten erinnern daran, dass weiter Vorsicht geboten ist: Barcelona verordnet wegen hoher Infektionszahlen zahlreiche Einschränkungen, Mallorca schließt die Lokale auf der Partymeile.

Timo Boekhoff-Harms sieht das nüchtern. „Wir halten uns ja auch zu Hause an die Regeln und finden sie auch gut“, betont der 29-Jährige. Erst vor einer Woche hat die Familie die Reise gebucht. Das scheint typisch in dieser Corona-Saison: Viele Menschen beziehen neben Wunschziel und Preisen auch die kurzfristige Risikoabschätzung in die Urlaubsplanung ein.

Preiswert nach Lanzarote

Mirja Stelle hat sich auch deshalb kurzfristig für Lanzarote entschieden. „Die Insel hatte in der gesamten Zeit nur 91 Corona-Fälle“, sagt die 48-Jährige. Tochter Daria und Sohn Kjell freuen sich auf Meer und Strand, Mirja Stelle auch über den aus ihrer Sicht günstigen Preis. An der Nordsee hätte sie allein für fünf Tage Hotel 1000 Euro bezahlt. Auf den Kanaren kosten Flug, und Hotel mit Halbpension 1700 Euro. Das Maskentragen gehört für die Mitarbeiterin einer Rentenversicherung zur Alltagsroutine. „Im Hotel passen wir uns an das an, was dort gefordert ist.“

Abwechslung vom Alltag: Mirja Stelle (48) fliegt mit ihren Kindern Daria (17) und Kjell (13) nach Lanzarote. Quelle: Katrin Kutter

Wirklich eng und voll wird es Sonnabend in der Abflughalle nicht. In den Warteschlangen lässt sich gut Abstand halten, auf den Gängen weichen sich die Passagiere aus. Die ersten Tage der Sommerferien sind in anderen Jahren meist die stärksten am Flughafen Hannover. An Spitzentagen starten hier rund 25.000 Urlauber in den Urlaub. Daran ist dieses Jahr noch nicht wieder zu denken. An diesem ersten Ferienwochenende in Niedersachsen geht der Flughafen Freitag, Sonnabend und Sonntag von jeweils 10.000 Passagieren aus.

Flughafen Hannover bietet 50 Urlaubsziele

„Der Flugverkehr zieht jetzt wieder spürbar an“, sagt Flughafensprecher Sönke Jacobsen. Ein Großteil der Airlines hat in den vergangenen Wochen ihr Angebot wieder aufgenommen. Aktuell fliegen 20 Fluggesellschaften zu 50 verschiedenen, meist touristischen Zielen. „Das ist eine ganze Menge, wenn man daran denkt, dass wir hier vor einigen Wochen Stillstand hatten.“

In anderen Jahren steuerten Flieger von Hannover aus im Sommer 80 Direktziele an. Die klassischen „Warmwasserziele“, wie Jacobsen sie nennt, sind auch jetzt besonders gefragt: Mallorca, Griechenland, die Kanarischen Inseln und die Türkei. Außerdem sind Drehkreuze wie Paris, London oder Frankfurt wieder erreichbar.

Mallorca ohne Ballermann

Das Topziel Mallorca steuern auch Annette und Andreas Klein an. Gebucht hatten die beiden Ärzte bereits im Februar und freuen sich jetzt, ihr Ferienhaus in Pollenca tatsächlich für zwei Wochen wiederzusehen. „Wir hatten die ganze Zeit darauf gehofft. Und da die Behörden den Ballermann jetzt dichtgemacht haben, wird es für uns sicherer“, glaubt der 54-Jährige. Dem Flug sieht Annette Klein entspannt entgegen. Die 52-Jährige trägt zum Eigenschutz ein Gesichtsvisier, das Augen und Nasenschleimhaut vor Vireneintrag abschirmt. „Außerdem kommt die Luft im Flugzeug von oben und wird ständig nach unten abgesaugt.“

Freuen sich auf Mallorca: Andreas und Annette Klein. Quelle: Katrin Kutter

Ehemann Andreas sorgt sich allerdings etwas vor dem Rückflug. „Die Partytouristen haben sich dann alle durchmischt. Wer weiß, wie sie sich verhalten, wenn sie schon mit Wodkaflasche einsteigen.“ Kritisch betrachtet der Mediziner auch Reisende, die ihre Maske nachlässig unter der Nase tragen.

Hawaii muss warten

Für solche Beobachtungen hat Melanie Bagschik keinen Blick. Für die versierte Surferin und ihren Mann geht es jetzt drei Wochen mit Ausrüstung nach Fuerteventura. Gebucht hat das das Paar erst vor zehn Tagen, im Flieger sind längst nicht alle Plätze belegt. „Die Insel ist aktuell nicht überlaufen, ganz anders als Nord- und Ostseeküste, die Flüge sind sehr günstig“, zählt sie die Vorteile auf. Nicht zu vergessen: das beständig warme sonnige Wetter.

Melanie Bagschik (48) und ihr Mann Michael (54) wollen Surfen. Sohn Nico (Mitte) hat beide zum Flughafen gebracht. Quelle: Katrin Kutter

„Das gab es noch nie: Vorsaisonpreise und freie Plätze mitten in der Hauptsaison“, schwärmt Michael Bagschik. Das tröstet die beiden IT-Berater darüber hinweg, dass sie ihr eigentliches Ziel dieses Jahr wegen Flug- und Einreisebeschränkungen absagen mussten. „Wir wären jetzt eigentlich auf Hawaii. Und das ist wirklich mit nichts vergleichbar“, erzählt die 45-jährige Bagschik.

Zur Familie nach Sizilien

Dafür hat Letizia Sacco Glück und freut sich auf das Wiedersehen mit ihren Tanten, Onkeln, Cousins und Cousinen auf Sizilien. „Ich fliege jeden Sommer hin und wollte nicht darauf verzichten“, berichtet die 19-Jährige, die in Begleitung ihrer Freundin Janine Koslowski reist. Und weil Letizia Sacco bei der Familie wohnt, fällt einiger Stress weg. „Ich hätte keine Lust gehabt, in einem Hotel ständig mit Mundschutz herumzulaufen.“ Die junge Frau ist froh, dass es auf Sizilien wenig Ansteckungsfälle gab. „Wir werden uns im Urlaub aber nicht anders verhalten als zu Hause.“ Maske und Desinfektionsmittel haben auch sie dabei.

Letizia Sacco (19) und ihre Freundin Janine Koslowski (18) fliegen zum Verwandtenbesuch nach Sizilien. Quelle: Katrin Kutter

Von Bärbel Hilbig