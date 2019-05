Hannover

Die Polizei hat am Montagvormittag aus Sicherheitsgründen vorübergehend Teile des Terminals A gesperrt. Deshalb kommt es derzeit noch zu leichten Verspätungen im Flugverkehr. Nach Angaben des Flughafen-Pressesprechers Sönke Jacobsen war der Sicherheitsbereich des Terminals A wegen einer dort unbefugt herumlaufenden Person vorübergehend abgesperrt worden. Die öffentlich zugänglichen Bereiches des Terminals seien jedoch von dieser Sperrung nicht betroffen gewesen. Inzwischen gab es jedoch laut Jacobsen schon wieder Entwarnung. Zu den genauen Hintergründen und Abläufen der Vorkommnisse will sich die Flughafenpolizei laut Jacobsen zu einem späteren Zeitpunkt äußern. Nach HAZ-Informationen kam es aufgrund der Sperrung auch zu Staus von gelandeten Flugzeugen. Offenbar war es mehreren Fliegern vorübergehend nicht möglich, an die Ausstiegsbrücken anzudocken.

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Ingo Rodriguez