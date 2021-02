Hannover

Am Flughafen Hannover in Langenhagen werden zwei weitere Fluggesellschaften den Betrieb aufnehmen. Die Austrian Airlines bietet Direktflüge nach Wien an, die Gesellschaft SkyUp plant eine Verbindung in die ukrainische Hauptstadt Kiew. Für die Sommermonate erwartet der Flughafen ein Angebot an Strecken und Zielen, das mit demjenigen aus dem Jahr 2019 vergleichbar ist – also vor Beginn der Corona-Pandemie.

Austrian Airlines übernimmt von Eurowings

Die Verbindung zwischen Langenhagen und Wien wurde zuletzt von Eurowings geflogen. Austrian Airlines übernimmt und will, wenn es die Corona-Bestimmungen erlauben, vom 25. März an Direktflüge aufnehmen – zunächst zweimal wöchentlich, dann kontinuierlich steigernd bis auf zwei tägliche Flüge von Juli an. Zielgruppen sind sowohl Touristen als auch Geschäftsreisende, weil Wien Drehkreuz für Weiterflüge Richtung Zentral- und Südosteuropa ist. SkyUp startet mit zwei wöchentlichen Flügen zum Flughafen Kiew-Borispol Ende Mai.

Airlines müssen kurzfristig planen

Normalerweise veröffentlicht der Flughafen seinen Sommerflugplan komplett Ende März. Das ist in diesem Jahr anders, weil sich noch nicht vorhersagen lässt, was in den kommenden Monaten erlaubt ist und was nicht. „Die Airlines haben eine sehr viel kurzfristigere Planungsphase“, sagt Sprecher Sönke Jacobsen. Der Flugplan müsse deshalb ständig angepasst werden. Vom Trend her wollten die Fluggesellschaften ein volles Programm bieten und warteten darauf, das Reisebeschränkungen entfallen, erklärt er.

Auf diesem Ansatz beruhen auch die positiven Erwartungen in Sachen Angebot. Beim Fluggastaufkommen sind die Prognosen weniger optimistisch. In Langenhagen rechnete man zuletzt mit etwa drei Millionen Passagieren in diesem Jahr – das wären knapp halb so viele wie 2019.

Von Bernd Haase