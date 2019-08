Langenhagen

Erfolgreiches Wochenende für die Bundespolizei am Flughafen Langenhagen: Die Beamten haben an zwei Tagen mehrere Haftbefehle vollstreckt und verbotene Waffen im Gepäck entdeckt. Ein junger Mann kam sogar ins Gefängnis. Der 22-Jährige fiel auf, als er nach Dubrovnik ( Kroatien) reisen wollte.

Vom Airport ins Gefängnis

2018 hatte er eine Geldstrafe wegen Diebstahls in Höhe von 2000 Euro beziehungsweise 80 Tage Gefängnis plus etwa 500 Euro gerichtliche Forderungen sowie Kosten nicht beglichen. Hinzu kam eine offene Geldbuße inklusive Ladung zur zweitägigen Erzwingungshaft, die er ignoriert hatte. „Es folgte die Überstellung zur Justizvollzugsanstalt Hannover“, sagt Bundespolizeisprecher Frank Steigerwald.

Am selben Tag stoppte die Bundespolizei auch eine 52-Jährige, die ebenfalls wegen Diebstahls gesucht wurde. Weil sie allerdings noch am Airport die offene Geldstrafe von 245 Euro begleichen konnte, entging sie der 20-tägigen Haft und erreichte noch rechtzeitig ihren Flug nach Manchester.

Patronen in Jacke eingenäht

Darüber hinaus entdeckten die Ermittler ein verbotenes Springmesser und Munition im Gepäck zweier Reisender. Die Stichwaffe befand sich im Kulturbeutel einer 52-Jährigen, die am Sonnabend ins spanische Jerez de la Frontera fliegen wollte. Sie muss sich wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten, durfte aber weiterreisen. Ein 65-Jähriger wiederum hatte am Sonntag drei Kleinkaliberpatronen in einer Regenjacke eingenäht. Er musste sie abgeben, danach konnte er nach London fliegen. Auch gegen ihn wird nun ermittelt.

Von Peer Hellerling