Langenhagen

Eine technische Panne an der Gepäckföderanlage im Terminal A des Flughafens Langenhagen hat am Montagvormittag den Flugplan durcheinander gebracht. Vor den Schaltern bildeten sich lange Schlangen, insgesamt drei Maschinen waren von der Störung betroffen. Das Problem: Während die Fluggäste zwar wie gewohnt hätten einchecken können, folgten die Koffer nicht wie geplant. Auf Twitter berichtet auch ein Reisender davon, dass er an Bord eines Fliegers ausharren musste.

Bundespolizei stoppt Starts von Flugzeugen

Wie eine Sprecherin des Airports auf HAZ-Anfrage bestätigt, konnten am Morgen eine Zeit lang keine Koffer abgefertigt werden. „Das ist etwas ärgerlich“, sagt sie. Auch die Bundespolizei schaltete sich mit Blick auf die Luftsicherheit ein und stoppte die Starts der betroffenen Maschinen. „Der Grund war die Masse an Gepäckstücken, die nicht verladen werden konnte“, sagt Sprecher Frank Steigerwald. Laut Flughafen waren drei Verbindungen von der Störung betroffen, sie konnten nur mit Verspätung abheben. „Soweit möglich haben wir versucht, den Flugverkehr über Terminal B abzuwickeln“, sagt sie.

Mit Blick auf die Website Flightradar24 zeigt sich, dass das Gepäckproblem gegen 9 Uhr aufgetreten sein muss. Von dem Moment an wurden für den Airport Langenhagen deutlich verspätete Starts verzeichnet – insgesamt sogar acht statt der vom Flughafen genannten drei. Eine SAS-Maschine nach Kopenhagen beispielsweise sollte um 9.45 Uhr starten, hob in Wirklichkeit aber erst um 11.22 Uhr ab. Ein Lufthansa-Flieger nach München startete erst um 11.50 Uhr statt wie geplant um 10.20 Uhr.

Zusätzliches Sicherheitspersonal

Um die Wartezeit etwas angenehmer zu gestalten, verteilte das Flughafenpersonal in Halle A zudem kostenlose Getränke an die Betroffenen. Der Grund für die technische Störung sei allerdings noch nicht bekannt. Die Unternehmenssprecherin teilte aber mit, dass die Gepäckförderanlage gegen 11.30 Uhr wieder ihren Betrieb aufnehmen sollte. Laut Bundespolizist Steigerwald werde nun „alles Verfügbare an Personal“ an die Sicherheitsschleusen gebracht, um die enorme Zahl an Passagieren zügig abarbeiten zu können. „Dennoch wird es wohl noch zu Verspätungen kommen, weil sich alles erst wieder normalisieren muss“, sagt die Flughafensprecherin.

Von pah