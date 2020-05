Hannover

Lange standen die Maschinen weitgehend still – jetzt soll es auf dem Flughafen Langenhagen wieder losgehen. Bereits seit dem 18. Mai fliegt die Lufthansa täglich außer sonnabends von Hannover nach München. „Ab dem 1. Juni werden dann auch zwei tägliche Flüge nach Frankfurt wieder in den Flugplan aufgenommen“, teilt Flughafensprecherin Kristin Peschel auf Nachfrage mit. Zudem fliegt die weißrussische Gesellschaft Belavia wieder nach Minsk. „Ab Anfang Juni erwarten wir auch die Wiederaufnahme weiterer großer Airlines“, sagt Peschel. Welche Flüge das konkret sein werden, könne man noch nicht sagen. Das hänge auch von Einreisebestimmungen ab – die sich ständig änderten.

Millionenverluste erwartet

Die Corona-Krise wird in der Flughafen-Gesellschaft tiefe Spuren hinterlassen. Die Geschäftsführung rechnet in diesem Jahr mit einem Verlust in Höhe eines mittleren zweistelligen Millionenbetrags. Der Flughafen gehört zu 35 Prozent der Stadt Hannover, zu weiteren 35 Prozent dem Land Niedersachsen sowie zu 30 Prozent dem Finanzinvestor Icon.

Von Andreas Schinkel