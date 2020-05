Hannover

Am Hannover Airport sollen von Montag an die ersten innerdeutschen Flüge starten. Wie das Unternehmen auf seiner Facebook-Seite am Donnerstag mitteilte, fliegt die Lufthansa von Montag an sechsmal in der Woche nach München. Vom 1. Juni an soll es zusätzlich wieder zweimal am Tag Verbindungen nach Frankfurt geben. Dem Flughafen zufolge können bereits Anschlussflüge innerhalb Europas gebucht werden.

Es geht wieder los. ✈️❤️ Die Lufthansa fliegt ab Montag sechsmal wöchentlich nach München. Ab 1. Juni könnt Ihr dann... Gepostet von Hannover Airport am Donnerstag, 14. Mai 2020

Nach einer Allgemeinverfügung des Landes Niedersachsen müssen Passagiere und Gäste auf dem Terminalgelände seit dem 11. Mai Mund und Nase bedecken.

Statt bis zu 15.000 Passagieren täglich fertigte der Flughafen zuletzt kaum noch Reisende ab. Wegen der Corona-Pandemie strichen Fluggesellschaften nahezu alle Verbindungen.

Von gum