Hannover

Eine 29 Jahre alte Pilotin ist beim Absturz ihres Segelflugzeugs in Rhede im Emsland lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei in Papenburg bestätigte, stammt die Frau aus Hannover. Sie nahm am Sonnabend an einer Prüfung für Kunstsegelflieger teil, als sie die Kontrolle über das Flugzeug verlor, wie die Polizei weiter mitteilte.

Die 29-Jährige stürzte mit dem Zweisitzer auf ein Feld ganz in der Nähe des Flugplatzes Alte Ems. Die Feuerwehr befreite die eingeklemmte junge Frau aus dem Cockpit. Laut Polizei hatte die erfahrene Pilotin allein in dem Segelflieger gesessen. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung und die Polizei untersuchen den Absturz.

Vor zwei Wochen war in Nordfriesland ein 60-jähriger Segelflieger beim Absturz seines Flugzeugs ums Leben gekommen.

Von RND/dpa/frs