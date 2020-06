Hannover

Majestätisch liegen sie da. Ein Stück Luxusleben vor städtischer Industriekulisse. Eigentlich sind sie Schauplätze mondäner Vergnügungen, doch jetzt sind ihre Decks verwaist. Zwei stattliche Flusskreuzfahrtschiffe sind wegen der Corona-Krise auf dem Mittellandkanal nahe der Schulenburger Landstraße gestrandet. Auf der einen Seite, rechts, fahren Radler vorbei. Auf der anderen Seite, backbord, passieren Motorboote. Sonst passiert seit Wochen wenig.

Was im Busch: Seit Wochen liegen die Flusskreuzfahrtschiffe am Kanal. Quelle: Simon Benne

Normalerweise ist die „Excellence Coral“ unter anderem zwischen Berlin und Prag unterwegs. „Eigentlich wäre sie seit dem Frühling im Einsatz“, sagt eine Mitarbeiterin des Reedereibetriebs Swiss Excellence River Cruise in der Schweiz, „aber aufgrund der Corona-Krise ist sie in Hannover gestrandet.“ Das schmucke Schiff, 82 Meter lang und mit Kabinen für 87 Passagiere bestückt, ist allerdings in guter Gesellschaft, denn sie ist nicht das einzige Flusskreuzfahrtschiff, das unplanmäßig am Schiffsanleger Nordhafen vor Anker liegt. Da ist auch noch die „ Thurgau Saxonia“.

Maschinist hält die Wacht

Die „ Thurgau Saxonia“ war im Winter in einer niederländischen Werft im großen Stil umgebaut worden. Das Flusskreuzfahrtschiff mit Bordrestaurant, Panoramasalon und Sonnendeck sollte eigentlich am 24. April in Bremen mit einer Schiffstaufe wieder in Betrieb gehen. Doch dann kam die Pandemie dazwischen.

Stolzer Anblick: Die Schiffe liegen am Schiffsanleger Nordhafen. Quelle: Simon Benne

Die Reederei suchte einen Platz, um die „ Thurgau Saxonia“ zu parken – und wurde in Hannover fündig. Passagiere mussten nicht evakuiert werden. Das 82 Meter lange Schiff, das 84 Gäste beherbergen kann, war ja noch nicht wieder im Passagierbetrieb.

Wie lange die Schiffe bleiben, ist derzeit unklar. An Bord hält ein kräftiger Maschinist die Wacht. Wenn am Bug die Stadtbahnlinie 6 hält, plauscht er schon mal kurz mit dem Fahrer. „Wir starten voraussichtlich im Juli mit neuen Fahrten“, sagt Marcel Ammann vom Reiseveranstalter Thurgau Travel im schweizerischen Weinfelden, für den die Thurgau Saxonia im Einsatz ist. Doch wann dieses Schiff in Hannover den Anker lichtet, weiß Neptun allein.

Von Simon Benne