Im Fuhrbleek, einem an der Wietze zwischen der Brücke Schäfertrift und ehemaligen Kleingärten in Isernhagen-Süd gelegenen Landschaftsraum, befindet derzeit eine Großbaustelle. Bagger haben 13.000 Kubikmeter Erdreich bis zum hellgelben Sandboden abgeschoben. Es sieht fast aus, als entstehe hier ein Wohngebiet im Grünen – wäre da nicht der Fluss, der sich durch das Gelände schlängelt.

Das ist die Wietze Die Wietze entsteht durch den Zusammenfluss der Bäche Edder und Flöth in Isernhagen-Altwarmbüchen und mündet nach 37 Kilometern Fließstrecke bei Winsen in die Aller. Fünf Kilometer entfallen auf das Stadtgebiet Hannovers. Per Definition handelt es sich bei ihr um ein „natürliches Gewässer mit landesweiter Bedeutung“. Über den Begriff „natürlich“ kann man angesichts der Sünden der Vergangenheit streiten. Diese versucht man nicht nur in Hannover zu heilen, sondern auch in anderen Kommunen, wo es baulich möglich ist. Auf Regionsgebiet ist so in Langenhagen ein Biotop entstanden.

Der Fachbereich Umwelt der Stadt und die Stadtentwässerung gestalten die Wietze und die angrenzenden Bereiche naturnah um. Das tun sie schon seit Jahren, die Fuhrbleek ist der sechste Abschnitt. „Es ist das bisher größte und für die Stadt Hannover ein wirklich außergewöhnliches Projekt“, sagt Petra Kraus, die es auf Seiten der Stadtentwässerung verantwortet. Es kostet rund 1,4 Millionen Euro.

Aus einem Kanal wird wieder ein Fluss

Die Stadtentwässerung ist deshalb im Spiel, weil die Wietze auch als sogenannter Vorfluter Regenwasser aus dem nordöstlichen Teilen Hannovers ableitet. Deshalb und um Ackerland zu entwässern, ist sie nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer Art Kanal begradigt worden; Natur- und Artenschutz hatte man über Jahrzehnte wenig bis gar nicht auf dem Schirm. „Das entspricht nicht dem von der Europäischen Union geforderten guten ökologischen Zustand“, sagt Kraus.

Mit ihren Bagger haben die Wasserbauer 13.000 Kubikmeter Boden bewegt. Quelle: Tim Schaarschmidt

Mitarbeiter der auf Wasserbau spezialisierten Firma Mittelweser aus dem Kreis Nienburg haben die Wietze umgeleitet, sie läuft nun in Schwüngen durch die Landschaft. Der alte Flusslauf wurde teils zugeschüttet, zwei Abschnitte bleiben als Altarme erhalten. Im Bett der neuen Wietze liegen Wurzelstubben, Totholz und senkrecht eingesetzte Rundhölzer als sogenannte Treibselfänge. Auch Kiesbänke haben Polier Bernd Wessels und seine Kollegen bereits eingebaut. „So entstehen unterschiedliche Strömungsverhältnisse, was auch Fischen zugute kommt“, erklärt Kraus.

Stadt pflanzt vier Hektar Auwald

Was sonst noch passiert, bestimmt auch der Hochwasserschutz. Die Bereiche Ufernähe bleiben Überflutungsraum. Dahinter schließt sich ein sogenannter Sukzessionsbereich mit einem Stillgewässer an. Auf knapp der Hälfte des insgesamt neun Hektar großen Biotops legen Stadt und Stadtentwässerung einen Auwald an – hauptsächlich Eichen, aber auch Schwarzerlen, Birken, Ebereschen und andere Baumarten.

Einbauten ändern die Strömungsverhältnisse. Das ist so gewollt. Quelle: Tim Schaarschmidt

Das Gebiet ist bei Spaziergängern, Hundebesitzern und Radfahrern beliebt. Weil die Stadt das weiß, legt sie einen Grasweg durch dessen nördlichen Teil an, der sich mit vorhandenen Wegen zu einem Rundkurs verbindet. „Wir hoffen, dass die Leute dann vernünftig sind und nicht außerhalb der Wege durch das Gelände trampeln“, sagt Kraus.

Die Natur als Gestalter

Die Reparaturarbeiten am Fluss verlaufen schneller als geplant und werden im Juni beendet sein. Pflanzzeit für die Bäume ist dann nach dem Sommer. „Was die Natur am Ende draus macht, wird man in zehn Jahren sehen“, erklärt die Projektleiterin.

Was man sofort sieht, ist der Unterschied zwischen den Bereichen, die noch nicht für die Renaturierung frei sind. Hinter der in der Nähe der Erhebung Wietzeblick an der Pferderennbahn Neue Bult gelegenen Brücke Schäfertrift läuft die Wietze noch pfeilgerade durch die Landschaft und ohne Ufervegetation durch Äcker und Felder Richtung Norden. „Wir können nur dort etwas machen, wo wir an die Grundstücke kommen“, sagt Kraus. Sie hofft auf weitere Möglichkeiten: „Die Landwirte betrachten die naturnahe Umgestaltung der Flüsse aufgeschlossener als früher.“

Von Bernd Haase