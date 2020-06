Isernhagen-Süd

In einigen Bereichen sieht die Wietze aus wie ein Fluss – in anderen immer noch wie ein Entwässerungskanal: Seit 15 Jahren gestalten Stadt Hannover und Stadtentwässerung die Wietze abschnittsweise um. „Zurück zur Natur“ lautet das Motto. Im Spätherbst soll mit dem Bereich am Truppenübungsplatz der Bundeswehr zwischen den ehemaligen Kleingärten und der Brücke Schäfertrift unweit der Stadtgrenze zu Langenhagen ein weiterer, 625 Meter langer Abschnitt hinzukommen. „Dort sind die Voraussetzungen für die Verlegung der Wietze und die Entwicklung einer Auenlandschaft mit Wald gegeben“, teilt die Stadt mit.

Der Fluss erhält wieder Schwung

„Verlegung der Wietze“ heißt konkret, dass sie nicht mehr pfeilgerade durch die Landschaft fließen soll, sondern einen geschwungenen Lauf erhält. Im abgegrabenen Bereich will die Stadt eine sogenannte Sekundäraue anlegen lassen, also Röhrichte, Zwergbinsen und Gehölze. Auf den nördlich angrenzenden Flächen werden Stieleichen, Birken und Schwarzerlen gepflanzt, die einen Auenwald auf vier Hektar Fläche bilden. Im nördlichen Bereich entsteht ein kleines, stehendes Gewässer.

Anzeige

Das Gebiet ist bei Spaziergängern und Radfahrern beliebt. Den gut ausgebauten Weg am gegenüberliegenden Flüsschenufer können sie aber oft nicht nutzen, weil er zum Bundeswehrgelände gehört. Das Militär hat zum einen den Übungsbetrieb dort ausgeweitet und zum anderen darüber hinaus auch Sperrzeiten ausgedehnt, weil es auf dem Areal immer wieder zu Verstößen kam – zuletzt etwa durch sogenannte Corona-Partys oder Rehhatz durch frei laufende Hunde.

Weitere HAZ+ Artikel

Auch an Spaziergänger ist gedacht

Als Folge ist auf der Südseite der Wietze durch den Ausflugsbetrieb ein Trampelpfad entstanden, der mitten durch die künftige Auenlandschaft führt. Dass Spaziergänger durch das Areal trampeln, will die Stadt verhindern – und als Alternative weiter nördlich einen Grasweg anlegen lassen. Er wird sich mit bereits vorhandenen Spazierwegen zu einem Rundweg zusammenfügen. Die Bauzeit ist für Spätherbst und Winter vorgesehen, die Kosten werden mit gut 1,4 Millionen Euro veranschlagt. Angesichts der wegen der Corona-Krise angespannten Haushaltslage ist das kein Kleinbetrag, aber der Umweltausschuss des Rates befürwortete das Vorhaben trotzdem einstimmig.

Insgesamt sechs Sanierungsabschnitte

Konsequent ist das insofern, als es sich um den letzten von insgesamt sechs Sanierungsabschnitten am Flusslauf im Stadtgebiet Hannovers handelt. Begonnen wurde 2005 ganz im Osten an der Baulenwiese. Die Arbeiten wurden in Richtung Westen fortgesetzt – immer dort, wo Grundstücksverhältnisse und Bebauung dies ermöglichten.

Wasserbauer sind wie hier im Bereich der Brücke Fuhrbleek seit 15 Jahren an der Wietze beschäftigt. Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Bei dem Renaturierungsprojekt sollen Sünden aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg behoben werden. Die Wietze entwässert den Nordosten Hannovers sowie Ackerland. Weil das möglichst schnell und ohne großen Pflegeaufwand gehen sollte, wurden seinerzeit die Fließgewässer begradigt und der Uferbewuchs gerodet. Auf den Artenreichtum der Pflanzen- und Tierwelt wurde damals keine Rücksicht genommen, was sich aber seit Mitte der Neunzigerjahre geändert hat.

Das ist die Wietze Die Wietze entsteht durch den Zusammenfluss zweier Bäche in Isernhagen-Altwarmbüchen. Das Stadtgebiet Hannovers durchquert sie auf fünf Kilometern Länge in ost-westlicher Richtung. Anschließend bildet sie die Grenze zwischen Langenhagen und Isernhagen, durchquert die Wedemark und den Landkreis Celle. Bei Winsen mündet sie nach insgesamt 37 Kilometern Gewässerstrecke in die Aller. Renaturierungsmaßnahmen an der Wietze gibt es nicht nur in Hannover. Die Stadt Langenhagen hat auf ihrem Gebiet ebenfalls eine Auenlandschaft angelegt sowie einen Landschaftspark, der sich mit dem Badegewässer Hufeisensee und dem Klettergarten gegenüber auf Isernhagener Seite zu einem beliebten Naherholungsziel entwickelt hat.

Lesen Sie auch

Von Bernd Haase