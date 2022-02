List

Ein Mann stand in schmutzigen Crocs vor Ralf Menze. Mehr als die pantoffelartigen Schuhe waren dem Ahrtaler nach der Flutkatastrophe nicht geblieben, um seine Füße zu bekleiden. Auch zahlreiche Spenden konnten dem Mann keine neuen Schuhe bescheren, nichts passte. Bis Menze schließlich im Januar mit seinem Bulli aus der hannoverschen List ins Ahrtal fuhr. Im Gepäck: Rund 80 Paar Schuhe für sogenannte Problemfüße.

„Manche sind zu groß und breit, andere zu schmal und klein“, erklärt Menze. Vom diabetischen Fuß bis zum Hallux: Es gebe zahlreiche Gründe, weshalb die Suche nach dem passenden Schuhwerk zum Problem werde.

Schuhmacher Menze aus Hannover hilft im Ahrtal

Und da kommt Menze ins Spiel. Der Hemminger hat 1997 das Schuhhaus an der Podbielskistraße 2 übernommen und arbeitet dort als Orthopädieschuhmachermeister. Hinter dem langen Begriff verbirgt sich ein medizinisch-technischer Handwerksberuf. Und der wird auch im Ahrtal dringend gebraucht. Die Region im Westen Deutschlands war vor sieben Monaten besonders von dem katastrophalen Regenfällen betroffen gewesen – viele Menschen starben, ganze Siedlungen wurden weggespült.

Erinnerungen aus dem Ahrtal: Einige Eindrücke hat Menze auf seinem Handy festgehalten. Hier prüft er, ob das gewählte Schuhmodell gut sitzt. Quelle: privat

„Ein Kollege aus Trier hatte selbst beruflich Verbindungen ins Ahrtal – er hat mich um Hilfe gebeten“, erzählt Menze. So kam es schließlich, dass Menze bei seinen Lieferanten anfragte und um kostenlose Unterstützung bat.

Hinter dem Tresen einer Kneipe stapelten sich schließlich die zahlreichen Schuhkartons. Menze nahm sich einen ganzen Tag Zeit, um mit den Menschen vor Ort zu sprechen und gemeinsam mit ihnen nach einem passenden Paar zu suchen. Auch der Herr mit den Crocs verließ die Kneipe schließlich mit einem Paar geschlossener Schuhe.

„Manche Geschichten sind grausam“

„Es kamen ganz unterschiedliche Menschen“, erzählt Menze. „Ein Mann, der aus dem Kosovo geflohen war, hat in den Fluten ein weiteres Mal alles verloren und suchte dringend nach Schuhen.“ Während Menze über seine Aktion im Ahrtal berichtet, bekommt er Gänsehaut, streicht sich über die Arme. „Die Geschichten der Leute sind berührend – manche unfassbar grausam“, sagt er. Noch immer sei vor Ort viel zu tun.

Helferin verteilte trockene Socken

Das Gebiet ist nachwievor von den schweren Schäden an Häusern und Infrastruktur gezeichnet. Themen, wie der Bedarf nach Schuhen, geraten da schnell in den Hintergrund, berichtet Julie, die nur bei ihrem Vornamen genannt werden möchte. Die Ahrtalerin hat die Schuhaktion mitorganisiert. „Als die Flut die Keller und Erdgeschosse erreichte, wurden die Schuhe fortgespült“, erzählt sie. Es blieb nur, was die Menschen in dieser Nacht an ihren Füßen trugen. Am Anfang verteilte Julie deshalb trockene Socken in einer Sackkarre. Doch der Bedarf an Schuhen blieb – vor allem bei den Menschen mit Problemfüßen.

Mit seiner kostenlosen Unterstützung wollte Menze einen Beitrag leisten. Ein passendes Schuhwerk könne bei Menschen viel bewirken, betont er. „Der Körper ist ein Langzeitspeicher“, sagt der Schuhmacher. „Der merkt sich alles.“ Wer also über einen langen Zeitraum hinweg die falschen Schuhe trage, bekomme später bei der Bewegung Probleme.

Schuhe wie das gezeigte Modell hat Ralf Menze ins Ahrtal gebracht. Für Problemfüße eignen sie sich besonders, da sie genügend Platz für spezielle Einlagen haben. Quelle: Hoffmann

Die Exemplare, die Menze ins Ahrtal brachte, haben ein herausnehmbares Fußbett. So ließen sich die Schuhe gut auf individuelle Bedürfnisse, etwa durch spezielle Einlagen, abstimmen.

„Herr Menze hat mit einer Engelsgeduld geholfen“, erzählt Julie, die aus Gesprächen weiß, dass sich einige Personen für ihre Füße schämten. „Und die Leute waren dafür unfassbar dankbar.“

Von Nina Hoffmann