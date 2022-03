Luftfilter sollen dazu beitragen, den Präsenzunterricht in Schulen auch bei hohen Infektionszahlen zu sichern. Lange wurde in der Politik über deren Nutzen gestritten. Im vergangenen Jahr legte der Bund schließlich ein Millionen schweres Förderprogramm auf. Doch die Gelder werden in Niedersachsen kaum abgerufen. Wie sieht es in Hannover aus?