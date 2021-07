Zuschüsse zu Schwimmkursen und Sprachcamps, Geld für mehr pädagogische Mitarbeiter und Sozialarbeiter an Schulen und Schulpsychologen – mit einem dreistelligen Millionenprogramm will das Land Kinder und Jugendliche für die entbehrungsreiche Corona-Zeit entschädigen. Hier erfahren Sie, was konkret gefördert wird.