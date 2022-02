Hannover

Eltern der Förderschule auf der Bult haben beim Regionalen Landesamt für Schule und Bildung in einem anonymen Brief massive Vorwürfe gegen die Schulleitung erhoben. In dem Schreiben, das auch der HAZ vorliegt, heißt es, weil mehrere Lehrkräfte dauerhaft erkrankt seien, falle ständig Unterricht aus. Die Stunden würden nicht vertreten, es gebe auch gar keinen Vertretungsplan. Auf Elternnachfrage habe es geheißen, die Vertretungen seien ebenfalls krank geworden. Einige Klassen seien nachmittags betreut, andere nicht. Eltern benötigten jedoch einen verlässlichen Stundenplan und könnten nicht immer ihre Kinder von der Schule abholen, weil wieder Unterricht ausfalle, schreiben die Eltern. Immerhin bestünde Schulpflicht.

An der Förderschule, die in Trägerschaft der Region ist, werden Schüler mit emotionalem und sozialem Förderbedarf unterrichtet. Erst 2019 war ein millionenteuerer, hochmoderner Neubau in Betrieb genommen worden, um den es aber bis heute Ärger gibt.

Schulleiterin für Eltern nicht erreichbar?

Die Schulleiterin sei für Eltern kaum ansprechbar, monieren die Eltern, sie kanzele sie ab und reagiere unwirsch. Auf Mails antworte sie nur kurz, von den versprochenen Lösungen würde man nichts merken. Ab mittags sei die Schulleiterin nicht mehr erreichbar und freitags sowieso nie in der Schule. Den Ärger der Eltern würde das Sekretariat abbekommen. „Wir fühlen uns überhaupt nicht ernstgenommen“, heißt es in dem Brief.

Einigen Eltern sei gesagt worden, sie sollten erstmal Deutsch lernen, das sei diskriminierend. Gegenüber dem Regionalen Landesamt habe die Schulleiterin diesen Vorwurf ausdrücklich zurückgewiesen, sagt Sprecherin Bianca Trogisch. Ein derartiger Vorfall sei nach ihren Schilderungen nicht vorgekommen.

Probleme mit dem Schülertransport

Die Eltern monieren in ihrer anonymen Beschwerde noch anderes, wie etwa den Schülertransport. Seit dem Sommer gebe es eine neue Schulbusfirma. Täglich kämen seitdem Busse zu spät oder gar nicht, Schüler verpassten dadurch noch mehr Unterricht, Kinder müssten nach dem Unterricht teils eine Stunde in der Kälte warten, Lehrkräfte und Sozialpädagogen könnten keinen Feierabend machen, sondern müssten die Schüler beaufsichtigen, während die Schulleiterin längst nicht mehr im Dienst sei.

Kohortenprinzip gilt immer noch

Zudem sei – anders als an anderen Schulen – das Kohortenprinzip nicht aufgegeben worden, die Schüler könnten mit ihren Freunden spielen oder in andere Klassen gehen, wenn bei ihren Unterricht ausfällt. Das Kohortenprinzip war zu Beginn der Corona-Krise eingeführt worden und besagt, dass Schüler sich nicht in Arbeitsgemeinschaften oder Kursen mit Schülern aus anderen Klassen mischen sollten. So sollte die Ausbreitung von Infektionen eingedämmt werden. Das Kultusministerium hatte schon im November den Schulleitungen freigestellt, das Kohortenprinzip aufzuheben, zwingend umsetzen müssen das Schulen aber nicht.

Gesprächsangebot an die Eltern

Landesamtssprecherin Trogisch sagte, man prüfe den Fall. Es habe bereits zwei Gesprächsrunden an der Schule gegeben mit dem Schulleitungsteam und Beratern der Schulbehörde. Es sei aber schwierig, den Vorwürfen nachzugehen, da der Brief anonym sei und man bei den Eltern nicht nachfragen könne. Das sei bedauerlich. Die Eltern schreiben, sie würden ihre Namen nicht nennen, da sie Angst vor Repressalien gegen ihre Kinder hätten.

Das Landesamt will jetzt über die Elternvertreter ein weiteres Gesprächsangebot unterbreiten, möglicherweise traue sich ja auch einer der Briefschreiber aus der Deckung, heißt es. Die Schulleiterin selbst will sich nicht äußern und verweist auf das Regionale Landesamt.

Von Saskia Döhner