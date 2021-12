Hannover

Mehr als ein Viertel aller Strecken legen die Menschen in Deutschland gemäß einer Studie zu Fuß zurück – dennoch scheint der Fußverkehr in allen Debatten über „Verkehrswenden“ eine untergeordnete Rolle zu spielen. In einigen ausgewählten Modellkommunen sollen jetzt Strategien zur Förderung des Fußverkehrs erarbeitet werden. Braunschweig ist bei dem vom Bund geförderten Projekt dabei, Hannover hat sich gar nicht erst beworben, wie jetzt auf Nachfrage der CDU im Rat herausgekommen ist. „Warum eigentlich nicht?“, wollte CDU-Ratsherr Patrick Hoare am Donnerstag in der Ratssitzung wissen.

Baudezernent Vielhaber: Fußverkehr ohnehin im Blick

Baudezernent Thomas Vielhaber (SPD) verweist darauf, dass die Stadtverwaltung den Fußverkehr ohnehin im Blick habe. „Als wichtiger Baustein ist unter anderem das Stadtplatzprogramm zu nennen, mit dem die Aufenthaltsqualität und die kurzen Wege im Quartier baulich verbessert werden“, sagt Vielhaber. In der Innenstadt werde jetzt die Schmiedestraße umgebaut und dadurch deutlich attraktiver für Fußgänger. Stets werde bei Umbauten im Straßenraum auf Barrierefreiheit geachtet, und das sei ja auch eine Qualität für Fußgänger.

„Verwaltung will sich nicht verzetteln“

Das entscheidende Argument, warum sich Hannover nicht als Modellkommune für Fußgänger bewerben will, scheint organisatorischer Natur zu sein. Im Hinblick auf die „personellen und finanziellen Ressourcen“ der Stadtverwaltung sei man mit den laufenden Projekten, etwa dem Innenstadtdialog, ausgelastet. „Die Verwaltung will vermeiden, sich zu verzetteln“, sagt Vielhaber.

Von Andreas Schinkel