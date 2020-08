Hannover

Gute Nachricht für Schwimmer: Das Fössebad in Limmer öffnet zum 1. September nach einer fünfmonatigen Corona-Pause erstmals wieder für den öffentlichen Badebetrieb. Es ist damit das erste Hallenbad der Stadt, in dem der Schwimmbetrieb für jedermann wieder aufgenommen wird. Allerdings mit deutlich eingeschränkter Gästezahl: „Wir werden maximal 36 Personen gleichzeitig in die Halle lassen können, verteilt auf beide Becken“, erklärt Andre Bondiek, Geschäftsführer des vom Verein Waspo betriebenen Bads. Normalerweise können sich 60 bis 70 Personen zeitgleich dort aufhalten.

Gäste müssen Zeitfenster reservieren

Um den Badebetrieb coronakonform anbieten zu können, haben Bondiek und sein Team umfangreiche Hygieneregeln und eine ausgetüftelte Logistik vorbereitet. Der Besuch der Schwimmhalle ist nur nach vorherige Anmeldung möglich – die Reservierungszeiten sind wochentags (außer mittwochs) von 9 bis 13 Uhr. Jeder Badegast muss sich telefonisch (0511-2102108) oder persönlich für ein zweistündiges Zeitfenster vormerken lassen, in dem er ins Wasser darf.

Nach dieser Frist sind die Schwimmer aufgefordert, das Bad zu verlassen. Nach einem Reinigungs- und Desinfektionsintervall können die nächsten Besucher kommen. Vier bis fünf dieser Zeitfenster könnten im Rahmen der täglichen Öffnungszeiten angeboten werden, erklärt Bondiek. Im Umkleidebereich und in den Sanitäranlagen müsse Abstand gehalten werden. Die Sauna bleibe bis auf Weiteres geschlossen.

Das Fössebad hat ab 1. September montags, donnerstags und freitags von 6 bis 18 Uhr geöffnet, dienstags bis 21 Uhr, sonnabends von 8 bis 18 Uhr und sonntags von 9 bis 14 Uhr.

Auch Schwimmkurse brauchen Plätze

Im großen Becken dürfen zeitgleich 24 Schwimmer ihre Bahnen ziehen. Sie müssen sich auf zwei Doppelbahnen so verteilen, dass immer nur ein Dutzend in eine Richtung schwimmt. Im Lehrschwimmbecken sind weitere zwölf Personen zugelassen. Bondiek gibt dabei zu bedenken, dass auch die Teilnehmer von Schwimmkursen Badeplätze benötigen. „Wir werden daher nicht alle 36 Plätze für den öffentlichen Betrieb vorhalten können.“

Der Geschäftsführer geht davon aus, dass Interessierte in den Nachmittagsstunden mitunter dann nur noch etwa 24 Schwimmplätze pro Zeitfenster reservieren können. „Für uns sind die Schwimmkurse eine wichtige Grundlage, um unseren Badebetrieb zu finanzieren“, erklärt er.

Offen ist noch, wie viele Badegäste Plätze buchen können, wenn wieder Schüler und Schülerinnen zum Schwimmunterricht ins Fössebad kommen. „Hier warten wir ab, wie die Stadt Hannover dies in ihren Hallenbädern organisiert, und stimmen die Konzepte dann entsprechend ab“, sagt Bondiek.

Hallenbäder der Stadt: Ab Mitte September

Die Stadtverwaltung kündigt an, ab Mitte September die vier städtischen Hallenbäder wieder zu öffnen. Noch werde in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt ein Hygienekonzept erarbeitet, erklärt Stadtsprecher Dennis Dix. Er lässt bereits durchblicken, dass es bestimmte Zeitfenster und starke Einschränkungen bei den Besucherzahlen geben werde. Im Gespräch ist auch, abhängig von der Wetterlage eines der städtischen Freibäder noch bis Ende September geöffnet zu lassen, um die durch die Pandemie geprägte Saison etwas zu verlängern. Dann könnte allerdings eines der vier Hallenbäder noch nicht wieder in Betrieb gehen, weil die Stadt nicht genug Personal hat.

Personal wird nicht aufgestockt

Der Fössebad-Betreiber Waspo will den zusätzlichen Aufwand eines Badebetriebs unter Corona-Bedingungen mit dem vorhandenen Personal schultern. „Das bedeutet natürlich Mehrarbeit für unsere Beschäftigten“, sagt Bondiek.

Von Juliane Kaune