Hannover

Der seit Jahren diskutierte Neubau des Fössebads wird noch ein paar Monate verschoben – mindestens. Im Sportausschuss des Rates hat die FDP die Entscheidung über das millionenschwere Bauvorhaben vertagt. „Wir würden gerne noch einmal die Finanzierung des Bads ausleuchten“, sagte FDP-Sportpolitiker Andreas Bingemer zur Begründung. Der Bau der Schwimmhalle und des Außenbeckens in Limmer kostet nach Angaben der Stadtverwaltung rund 30 Millionen Euro. Im ursprünglichen Etat seien 20 Millionen Euro vorgesehen gewesen, erinnerte Bingemer. Angesichts der Einbrüche bei den Steuereinnahmen der Stadt infolge der Corona-Krise müsse man über die neuen Baukosten ausführlicher sprechen, meinte der Liberale.

Stadt hofft auf Bundesmittel

Die übrigen Parteien äußern in der Sitzung keine Einwände gegen die erneute Verzögerung. Grünen-Sportpolitiker Mark Bindert wollte wissen, ob dadurch Förderungen aus der Bundeskasse verpasst werden könnten. „Der Bund hat ein Förderprogramm über viele hundert Millionen Euro aufgelegt. Die Förderkriterien sind aber noch nicht bekannt“, sagte Sportdezernentin Konstanze Beckedorf. Bis zu 45 Prozent der Kosten könnten vom Bund übernommen werden. Ob es am Ende dazu komme, sei aber noch unklar.

Neubau könnte sich wegen prekärer Haushaltslage um drei bis vier Jahre verschieben

Sollte der Sportausschuss nach der Sommerpause grünes Licht für den Neubau des Bads geben, heißt das noch nicht, dass das Vorhaben sofort startet. „Wir befinden uns in einer besonderen finanziellen Lage“, sagte Dezernentin Beckedorf in der Sitzung. Der Beschluss werde „in den Kontext der Haushaltsberatungen eingeflochten“. Mit anderen Worten: Möglicherweise wird der beschlossene Neubau erst in drei bis vier Jahren umgesetzt, weil derzeit aufgrund der Corona-Krise zu wenig Geld in der Kasse ist.

Von Andreas Schinkel