Hannover

Der Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union hat viele Briten in Hannover und dem Umland dazu bewogen, sich in Deutschland einbürgern zu lassen. Nach der Volksabstimmung zum Brexit im Jahr 2016 stieg die Zahl spürbar an und erreichte 2019 einen Höhepunkt.

Nachfrage ist wieder gesunken

In der Stadt Hannover bewegte sich die Zahl der Einbürgerungen von Briten bis 2016 jährlich im mittleren einstelligen Bereich. 2016 waren es dann 26, ein Jahr später 54, 2018 dann 51 und im Vorjahr schließlich 139. „Mittlerweile ist die Nachfrage aber deutlich gesunken“, sagt Stadtsprecher Udo Möller.

Mit Stichtag 31. Dezember 2019 lebten 636 Briten in Hannover. Rund 400 weitere besaßen außer der britischen noch eine zweite Staatsbürgerschaft eines Landes außerhalb Deutschlands. Bezogen auf die Gesamtzahl der eingebürgerten Personen in Hannover lag der Anteil der Briten bei knapp 10 Prozent. Zum Vergleich: 2018 waren es nur 4,5 Prozent gewesen.

Bei der Einbürgerungszeremonie in Hannover bekommen die früheren Briten auch ein Grundgesetz überreicht. Quelle: dpa/Stratenschulte

Ähnliche Tendenz im Umland

In den 20 Umlandkommunen gibt es nach Angaben der Region eine ähnliche Tendenz, wenn auch nicht so ausgeprägt. Hier ließen sich 2015 vier Briten einbürgern, 2016 dann 26. Der Rekordwert fällt wie in der Stadt Hannover in das Jahr 2019 und liegt bei 63 Einbürgerungen.

Britische Staatsbürger sind in jeder der Städte- und Gemeinden der Region registriert. Außerhalb Hannovers leben die meisten von ihnen in Langenhagen (54) und Wunstorf (46). Am wenigsten sind es in Wennigsen, wo es mit drei Briten immerhin theoretisch noch für eine Skatrunde reicht.

Lesen Sie auch

Das bedeutet der Brexit für Briten in Hannover

Von Bernd Haase