Hannover

Immer weniger Kinder in Hannover können schwimmen. Das liegt vor allem daran, dass Schulen seit März 2020 aufgrund der Corona-Pandemie kaum Schwimmunterricht anbieten konnten. Private Schwimmschulen können das nicht ausgleichen, ihre Wartelisten sind teilweise so lang, das Eltern mitunter Jahre auf einen Platz warten müssen. „Kaum ein Kind verlässt die Grundschule jetzt mit einem Bronze-Abzeichen“, sagt Kathrin Hachmann, Schulelternratsvorsitzende der Käthe-Kollwitz-Schule.

Immerhin zwei der insgesamt fünf sechsten Klassen der Käthe-Kollwitz-Schule (Groß-Buchholz) hatten Glück – sie haben im ersten Schulhalbjahr kontinuierlich Schwimmunterricht gehabt. Die anderen Kinder werden im zweiten Halbjahr bis zu den Osterferien gerade viermal im Wasser gewesen sein – dann schließt das Nord-Ost-Bad, in dem die Käthe-Kollwitz-Schule Hallenzeiten hat, für fünf Monate. Das Personal wird für die Freibadsaison benötigt. Das ist jedes Jahr so, aber in diesem Jahr sei es besonders dramatisch, sagt Ralph Sinner, Leiter der Fachgruppe Sport an der Käthe-Kollwitz-Schule. Denn der anhaltende Rückgang der Schwimmfähigkeiten bei Kindern habe sich durch die Corona-Krise noch einmal verschärft. Eine Möglichkeit, verpasste Stunden nachzuholen, bestünde durch die Sommerpause des Hallenbads dann auch nicht mehr.

Grundschüler haben zuletzt überhaupt keinen Schwimmunterricht in der Schule gehabt, auch den weiterführenden Schulen fehlen jetzt die entsprechenden Bäderzeiten dafür. Quelle: Uwe Anspach/dpa

Zehn Kinder pro Klasse ohne Bronzeabzeichen

Gerade hat er im 5. Jahrgang gefragt, wer das Bronzeabzeichen noch nicht habe, sagt Sportlehrer Sinner. Früher seien das ein bis zwei Kinder gewesen, jetzt seien es schon mal zehn pro Klasse. Laut Lehrplan steht Schwimmunterricht im Jahrgang 6 an, eigentlich auch in den Jahrgängen 4, 8 und 10. Aber weil Schwimmbadkapazitäten knapp sind, haben das viele Schulen schon längst gestrichen. Die Käthe-Kollwitz-Schule versucht, wenigstens in Jahrgang 6 Schwimmunterricht anzubieten. In einem Halbjahr könne unmöglich 150 Schülerinnen und Schüler Schwimmunterricht erteilen, sagt Sinner. Hinzu komme, dass die Gruppen geteilt werden müssten, weil der Anteil der Kinder, die nicht sicher schwimmen könnten, immer größer werde.

Nicht-Schwimmer-AG muss gestrichen werden

Schulleiterin Katja Schader hat eigens einen pädagogischen Mitarbeiter eingestellt, der sich um die Nichtschwimmer kümmern soll. Die Arbeitsgemeinschaft, die der Mitarbeiter im ersten Halbjahr für Fünft- und Sechstklässler extra angeboten hatte, musste jetzt gestrichen werden, weil das Hallenbad schließt. Schwimmen sei eine Grundfertigkeit wie Fahrradfahren, sagt Schader, und wenn es die Eltern ihren Kindern nicht beibringen könnten, sei das eben Sache der Schule, für Chancengleichheit zu sorgen: „Es geht auch um Teilhabe. Kann ich mich nachmittags im Freibad treffen? Kann ich bei Klassenfahrten auch mit zum Schwimmen?“

Vor vier Jahren war das Nord-Ost-Bad zur Kino-Nacht richtig voll. Quelle: Katrin Kutter

Sinner sagt, unter der monatelangen Schließung des Nord-Ost-Bades litten neben der Käthe-Kollwitz-Schule auch die Grundschulen Grimsehlweg und Groß-Buchholzer-Kirchweg, die Integrierte Gesamtschule Bothfeld und die Freie Evangelische Schule. Die Schulen haben an vier Tagen in der Woche eine 25-Meter-Bahn und das halbe Nichtschwimmerbecken zur Verfügung. Grundsätzlich würden die langen Schließzeiten der Hallenbäder alle Schulen in Hannover in die Bredouille bringen, sagt Sinner.

Personal wird für Freibäder benötigt

Die Stadt verweist darauf, dass im Sommer ohnehin kaum jemand ins Hallenbad gehe, das Personal werde in den Freibädern benötigt. Wegen der Bauarbeiten am Misburger Bad gebe es allerdings ein bisschen Spielraum, sodass das Stadionbad den Sportvereinen bis zu den Sommerferien zur Verfügung stehe. Es sei auch der Käthe-Kollwitz-Schule als Ausweichmöglichkeit angeboten worden. Für Sinner ist das aber keine Option, die Schule sei viel zu weit weg, das sei logistisch gar nicht umzusetzen. Und ins Freibad könne man mit Kindern morgens um 8 Uhr im Mai auch nicht gehen.

Von Saskia Döhner