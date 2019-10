Hannover

Die allermeisten Hannoveraner fühlen sich auf den Straßen und Plätzen ihrer Stadt sicher – das ist eines der Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage des Forsa-Instituts im Auftrag der HAZ. Nur 21 Prozent der Befragten geben an, sich weniger oder gar nicht sicher zu fühlen. Frauen und Männer empfinden die Stadt indes unterschiedlich. Ein Viertel der Frauen fühlt sich unwohl auf den Straßen der Stadt, bei den Männern sind es 18 Prozent.

Zudem zeigt die Umfrage, dass sich Jüngere sicherer fühlen als ältere Menschen. Je nach Parteizugehörigkeit empfinden die Menschen anders: 69 Prozent der AfD-Anhänger fühlen sich unwohl im öffentlichen Raum, bei den anderen Parteien sind es um die 20 Prozent. Am wenigsten Angst haben die Grünen: Nur 12 Prozent fühlen sich weniger sicher oder unsicher.

Inzwischen nimmt auch Hannovers Stadtverwaltung das Thema „gefühlte Sicherheit“ ernst. Im vergangenen Jahr hat die Stadt in einem sogenannten Bürgerpanel 3000 Menschen befragt. Das Ergebnis deckt sich mit dem der Forsa-Umfrage und zeigt zudem, dass sich die Hannoveraner nachts deutlich unwohler auf den Straßen fühlen. Tagsüber empfinden fast 80 Prozent der Bürger ihre Straßen und Plätze als „sicher“ und sogar als „sehr sicher“. Nachts kehrt sich das Verhältnis nahezu um. Fast 60 Prozent fühlen sich nur „teilweise sicher“, „unsicher“ und sogar „sehr unsicher“.

Sicherheitsempfinden bei Frauen und Männern unterschiedlich

Bei Männern und Frauen gibt es deutliche Unterschiede beim nächtlichen Sicherheitsempfinden. Fast ein Viertel der Hannoveranerinnen fühlt sich nachts auf den Straßen der Stadt „unsicher“ und sogar „sehr unsicher“. Bezogen auf die Innenstadt geben mehr als ein Drittel der Frauen an, sich unwohl zu fühlen.

Männer empfinden die nächtliche Stadt als weniger bedrohlich. Nur 16 Prozent sagen, dass sich sich „unsicher“ und „sehr unsicher“ fühlen. Für die Innenstadt schnellen die Werte aber in die Höhe. Rund 30 Prozent der Männer empfinden Unbehagen, wenn sie nachts in der City unterwegs sind.

Der Steintorplatz gehört zu den Orten, die Hannoveraner nachts lieber meiden. Quelle: Heidrich

Steintor und Raschplatz ganz oben auf der Liste der Angst-Orte

In einer Umfrage hat die Stadtverwaltung nach Angsträumen gefragt, also nach Orten, die Bürger eher meiden. Ganz oben auf der Liste steht der Steintorplatz einschließlich Rotlichtviertel und Marstall. Dicht gefolgt vom Raschplatz und dem Areal rund um den Hauptbahnhof. So geben fast zwei Drittel der Befragten an, nachts den Raschplatz aufgrund eines Unsicherheitsgefühls zu meiden.

Auch Teile der Fußgängerzone zwischen Kröpcke und Hauptbahnhof sowie die Niki de Saint Phalle Promenade (Passerelle) gehören zu den Zonen, die Unbehagen bereiten, ebenso die Goethestraße und die Goseriede. Erst an siebter Stelle auf der Liste der Angst-Orte steht der Weißekreuzplatz.

Die meisten Straftaten werden in der Innenstadt begangen

Die gefühlte Unsicherheit vor allem nachts in der Innenstadt korrespondiert mit der Zahl der tatsächlich verübten Straftaten. In Mitte werden im Vergleich zu allen anderen Stadtteilen die meisten Verbrechen begangen. Das geht aus der jüngsten Kriminalstatistik hervor, die die Polizei zusammen mit der Stadt Hannover veröffentlicht hat. Im Zentrum Hannovers sind im vergangenen Jahr pro 1000 Einwohner 1415 Straftaten verübt worden.

Zum Vergleich: In der angrenzenden Calenberger Neustadt sind es nur 295 Straftaten gewesen. „Aufgrund der vielfältigen Aufenthaltsgründe im Innenstadtbereich Hannovers überrascht das nicht“, heißt es vonseiten der Polizei. Nicht zuletzt die Partyviertel Steintor und Altstadt, die Diskotheken und Bars sowie der hohe Anteil an Pendlern und Besuchern tragen dazu bei, dass in Mitte am meisten los ist – und die meisten Verbrechen begangen werden.

Polizei und Sicherheitsdienste zeigen auf dem Raschplatz 24 Stunden am Tag Präsenz. Quelle: Tim Schaarschmidt

24-Stunden-Präsenz von Polizei und Ordnungsdienst am Hauptbahnhof

Stadt und Polizei bemühen sich, die Probleme in der Innenstadt in den Griff zu bekommen. Rund um den Hauptbahnhof und auf dem Raschplatz zeigen Polizei, der Sicherheitsdienst Protec und der städtische Ordnungsdienst 24 Stunden am Tag Präsenz. Mehrere Drogendealer sind bereits verhaftet worden. Auch auf dem Steintorplatz und auf dem Marstall schauen Polizei und Ordnungsdienst regelmäßig nach dem Rechten. Das ist auch nötig, denn auf dem kürzlich umgebauten Marstall gehen immer mehr Drogendealer ihren Geschäften nach.

Zahl der Straftaten geht insgesamt zurück

Auch die Stadt Hannover hat inzwischen eingesehen, dass nicht alle Missstände nur mit Sozialarbeit behoben werden können. Aggressive Bettlerbanden, Straßenmusikanten, die stundenlang vor der Ladentür dieselben Lieder spielen, und lärmende Trinker haben in den vergangenen Jahren für viel Unmut bei Geschäftsleuten, Anwohnern und Einkaufsbummlern gesorgt. Es hagelte Beschwerden, manche Kritiker hielten den Raschplatz für eine No-Go-Area. Die Stadt reagierte und gründete vor eineinhalb Jahren einen Ordnungsdienst. Rund 50 Stadtmitarbeiter in dunkelblauen Uniformen patrouillieren nun durch die Innenstadt, durch Parks und die Eilenriede.

Auch in anderen Stadtteilen zeigen die Ordnungshüter Präsenz, sobald sie Hinweise auf Missstände bekommen. Zwischen Juli und Dezember vergangenen Jahres hat der Ordnungsdienst rund 2500 Platzverweise erteilt, vor allem gegen Bettler, Trinker und Straßenmusiker.

Insgesamt geht die Zahl der Straftaten in Hannover deutlich zurück, auch in der Innenstadt. Wurden im Jahr 2016 noch 20.827 Delikte in der City begangen, sind es zwei Jahre später 15.284 – ein Rückgang um 26 Prozent.

