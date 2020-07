Hannover

Das Tier ist winzig, seine rührenden Knopfaugen wirken deshalb umso größer. Jonah’s Mausmaki (Microcebus jonahi) ist eine Primaten-Art, die Forscher der Tierärztlichen Hochschule Hannover ( TiHo) gemeinsam mit einem internationalen Team auf Madagaskar neu entdeckt haben.

Von der Nase bis zur Schwanzspitze misst Jonah’s Mausmaki ganze 26 Zentimeter und wiegt nur etwa 60 Gramm. Damit zählt es zu den kleinsten Primaten-Arten weltweit. „Für uns Menschen ist das weitläufige Verwandtschaft“, sagt Tiho-Professorin Ute Radespiel, die mit ihrem Doktoranden Dominik Schüßler maßgeblich an der Entdeckung beteiligt war.

Mausmaki kommt nur auf Madagaskar vor

Mausmakis gehören zu den Lemuren, die nur auf Madagaskar vorkommen. Mit der neuen Art sind jetzt 25 Mausmaki-Arten beschrieben. Sie verteilen sich über die ganze Insel. Jede Art lebt aber nur in einem sehr kleinen Gebiet, oft begrenzt von zwei Flüssen. „Ihr Überleben hängt davon ab, dass der Wald dort stehen bleibt. Deshalb sind leider alle sehr gefährdet“, berichtet die Forscherin. Auch Jonah’s Mausmaki ist vom Aussterben bedroht. Die nachtaktiven Tiere kommen nur in einer kleinen Region in den Tieflandregenwäldern im Nordosten Madagaskars vor.

Die Tiho-Forscherinnen Professorin Ute Radespiel und ihre Vorgängerin Professorin Elke Zimmermann haben mit Kollegen insgesamt sechs der Mausmaki-Arten erstmals beschrieben. Benannt ist die neue Art nach dem Primatenforscher Professor Jonah Ratsimbazafy, der sich stark für den Schutz der Arten und ihrer Lebensräume auf Madagaskar eingesetzt hat. Die Erkenntnisse über Jonah’s Mausmaki veröffentlichte das Forscherteam jetzt in den Fachzeitschriften „American Journal of Primatology“ und „Systematic Biology“. Insgesamt waren 29 Wissenschaftler aus Deutschland, Frankreich, Portugal, Australien, Madagaskar und den USA beteiligt, die genetische Charakteristika in Kombination mit Größe, Fellfärbung, Lebensraum und Verbreitung untersucht haben.

