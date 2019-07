Hannover

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ( DLR) baut ein neues Institut auf – und dies zum ersten Mal in Hannover. Die Forscher in der neuen Einrichtung wollen neue Methoden zur Erdbeobachtung, für Navigationssysteme und zur Planetenforschung entwickeln und dafür Quantentechnologien nutzen. Schon in der Aufbauphase des Instituts ist eine Forschungsmission zur internationalen Weltraumstation ISS gemeinsam mit der US-Raumfahrtbehörde Nasa geplant. Die Institutsgründung geht auf eine Initiative von Wissenschaftlern der Leibniz-Universität zurück. „Der Zuschlag unterstreicht die führende Rolle, die unsere Universität bei dieser Zukunftstechnologie spielt“, sagt Professor Wolfgang Ertmer vom Uni-Institut für Quantenoptik, einer der Initiatoren. Das DLR mit Hauptsitz in Köln ist ein Forschungszentrum der Bundesrepublik und verfügt über zahlreiche Institutsstandorte.