Forschung in Hannover - Darum schicken Forscher der TiHo das Urtier Trichoplax per Rakete ins All

Zahlreiche Milliardäre haben ihn schon gewagt – den Flug ins All. Und nun hat auch ein Hannoveraner die Reise per Rakete angetreten. Forscher der TiHo hat das Urtier Trichoplax auf einen Parabelflug geschickt. Wie verhält sich der Mehrzeller in der Schwerelosigkeit?