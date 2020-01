Ein Elfjähriger aus Hannover ist verschwunden, die Polizei bittet dringend um Zeugenhinweise. Offenbar hatte der Junge sich am Mittag allein von Ikea auf dem Expo-Gelände in Richtung Stadt aufgemacht, zuletzt wurde er am Hauptbahnhof gesehen. Eventuell stieg der Elfjährige in einen Zug – er mag Busse und Bahnen.