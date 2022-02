Der Regenbogen macht etwas mit uns Menschen. Irgendwie tief drin in der Seele. Es muss wohl so sein. Denn auf unseren Aufruf am Freitagnachmittag haben Sie uns an die 200 Fotos geschickt, die widerspiegeln, wie sie diesen ganz besonderen Regenbogen kurz vor dem Sturm in allen Winkeln der Region und der Landeshauptstadt gesehen haben. Übrigens: Wir in der Redaktion haben auch alle am Fenster „geklebt“ und fotografiert. Wie gesagt: Regenbogen machen etwas mit uns. Etwas Schönes. Viel Vergnügen beim Durchklicken dieser Bildergalerie.