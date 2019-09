Hannover

Die Rebellion war eben omnipräsent im Jahr 1968. Nicht nur langhaarige Studenten, sondern auch ehrwürdige Großmütter mit Kopftüchern und breitkrempigen Hüten gingen auf die Barrikaden, wenn ihnen etwas nicht passte. In der neuen Siedlung Mühlenberg gab es damals nur eine schlechte Busanbindung; Einkäufe und Arztbesuche erforderten lange Fußmärsche – und ihrem Unmut darüber machten die Hausfrauen öffentlich Luft. Das Foto ihrer Versammlung, das der legendäre HAZ-Fotograf Wilhelm Hauschild im November 1968 machte, spiegelt von der Mode bis zur Protestkultur ein Stück Zeitgeist wider.

Widerständig: Ältere Damen protestieren 1968 in Mühlenberg für mehr Einkaufsläden und bessere Busanbindungen. Quelle: HMH Hauschild

Das Historische Museum zeigt jetzt in einer großen Fotoausstellung mit dem etwas gedrechselten Titel „Hannoverwandelt“, wie sich die Stadt seit dem Krieg verändert hat. Zu sehen sind Dutzende von Bildern: Flüchtlinge aus der „Ostzone“ und Heimatvertriebene vor dem Hauptbahnhof. Die Stimmauszählung bei der ersten Bundestagswahl 1949. Der denkwürdige Queen-Besuch 1965. Ministerpräsident Ernst Albrecht, der in den Siebzigern vietnamesische Boatpeople willkommen heißt. Und Helmut Schmidt, der 1979 auf dem Trammplatz spricht.

Ein begehbarer Bilderbogen

Die Ausstellung ist eine Art begehbarer Bilderbogen. Unwillkürlich erinnert sie an Billy Joels Song „We didn’t start the Fire“, der Geschichte in lauter Schlagworten Revue passieren lässt und mit jeder Zeile ein ganzes Feuerwerk an Erinnerungen auslöst. Die Fotos – teils Schnappschüsse von Amateuren, teils Aufnahmen professioneller Pressefotografen wie Ulrich zur Nieden und Gerhard Stoletzki – dokumentieren Flohmarkt und Altstadtfeste, die Aufstellung der Nanas und den U-Bahn-Bau ebenso wie die berühmten Eilenriederennen.

Wohlige Nostalgie umweht all die Bilder, in denen VW Käfer, Miniröcke und abenteuerliche Frisuren das Straßenbild prägen. Auch verschwundene Wahrzeichen erleben hier ihre fotografische Wiederauferstehung – die Wasserkunst, die Garnisonkirche und die Aegi-Hochstraße, von der in der Ausstellung auch ein original Metallfragment zu sehen ist.

Zur Galerie Hannoverwandelt: Bilder einer Ausstellung

„Wir zeigen fotografierte Zeitgeschichte von 1946 bis heute“, sagt Kurator Andreas Fahl, der die Ausstellung mit Katharina Walter und Emil Schoppmann konzipiert hat. Die Ausstellung ist die letzte,ehe das Historische Museum nach Ostern 2020 für Jahre schließt – und sie ist noch einmal eine kleine Leistungsschau des hauseigenen Fotoarchivs, das rund 2,3 Millionen Bilder umfasst. In Vitrinen und auf Podesten gibt es dazu Preziosen zu sehen wie einen Hannover-96-Teller, der an die Meisterschaft von 1954 erinnert, oder das Klapprad, mit dem Herbert Schmalstieg am autofreien Sonntag 1973 durch die Stadt kurvte. Museumsbesucher dürfen die Ausstellung interaktiv ergänzen: Fotos, die sie an bildarchiv.hmh@hannover-stadt.de schicken, finden an einer Bilderwand ihren Platz.

Schwerpunkt Linden

Einen eigenen Schwerpunkt setzt die Ausstellung mit historischen Fotos aus Linden. Die Vereinigung der bis zum 1. Januar 1920 selbstständigen Stadt mit Hannover jährt sich in vier Monaten zum 100. Mal. Passend dazu zeigen alte Aufnahmen das Hotel Zum Schwarzen Bären, das dem gleichnamigen Platz seinen Namen gab, oder das Capitol-Hochhaus. Dazu sind in der Schau Lindener Wappen, Bürgerbriefe und ein echtes Hanomag-„Kommissbrot“ von 1925 zu sehen.

Geschichte, das zeigt die Ausstellung, erschöpft sich nicht in Haupt- und Staatsaktionen, bei denen grauhaarige Herren einander die Hände schütteln. Sie manifestiert sich auch in Entwicklungen, die unseren Alltag manchmal fast unmerklich verwandeln. Ein Foto zeigt, wie Familie Hartung aus der Freytagstraße sich 1966 über den 100.000. Telefonanschluss Hannovers freute. Ein anderes von 1976 zeigt einen Altglas-Container: Hannover zählte zu den ersten Städten in Deutschland, in denen diese nach schwedischem Vorbild aufgestellt wurden. Ein „Pizza-Taxi“ von 1989 veranschaulicht, wie Bringdienste Einzug ins Geschäftsleben hielten. Und dann war da 1969 die Eröffnung des ersten Beate-Uhse-Ladens in der Großen Packhofstraße, den lauter Herren mit hochgeschlagenen Kragen umlagerten. Hannovers Historie hat eben viele Facetten.

Die Ausstellung Die Ausstellung „Hannoverwandelt“ ist im Historischen Museum, Pferdestraße 6, bis zum 19. April 2020 zu sehen. Am Sonntag, 8. September, gibt es von 12 bis 16 Uhr ein Museumsfest: Handwerker führen dabei vor, wie sich ihr Metier im Laufe der Zeit verändert hat, dazu gibt es Bastel- und Mitmachaktionen für Kinder, Spiele aus vergangenen Zeiten und Mini-Workshops zu Tänzen vergangener Jahrzehnte. Der frühere Landtagspräsident Jürgen Gansäuer hält am 26. September, 19 Uhr, eine persönliche Rückschau auf die Themen der Ausstellung. Am 7. November, 19 Uhr, blickt Hannovers früherer Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg auf die vergangenen Jahrzehnte zurück. Es moderiert der Journalist Michael Krische. Mehr Informationen unter (05 11) 16 84 30 52.

Von Simon Benne