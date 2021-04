Hannover

Es sollte eigentlich ein Austausch werden. Eine Begegnung. Zwischen Schülern aus Hannover und seiner polnischen Partnerstadt Poznan. Aber wann immer Vorhaben und auch Texte darüber in der Corona-Krise so beginnen, ahnt man: Es bleibt beim „eigentlich“. So auch in diesem Fall. Das Stadtteilzentrum Vahrenwald musste seine Pläne begraben, Jugendliche beider Städte zusammenzubringen. Und trotzdem oder gerade wegen dieser Enttäuschung ist ein Projekt entstanden, in dem sich die jungen Leute zeigen, wie und wo sie leben. Dazu brauchte es ein paar Fotoexperten, einen Instagram-Account und einen etwas schrägen Blick. Das Projekt hat einen vieldeutigen Titel: „Eine festgehaltene Reise“.

Kleine Figuren als Hauptdarsteller

16 Jugendliche haben sich mit Kameras auf den Weg gemacht. Ihre Hauptdarsteller waren neben den Städten selbst kleine graue Figuren, von der polnischen Künstlerin Grazyna Waleszczyk handgefertigt und immer im Bild. Mal auf einer Baustellenbake vor dem hannoverschen Künstlerhaus sitzend, mal vor den 3-D-Wandmalereien im Posener Stadtteil Srodka. Schon aus dieser Vorgabe, mit verschiedenen Ebenen zu arbeiten, ergab sich ein etwas anderer Blick auf die Stadt. „Da liegt auch mal ein aufgeweichtes Werbeheft in einer Pfütze. Normalerweise eine Störung, aber kompositorisch eine prima Kulisse“, sagt Katarzyna Dec-Merkle, die die festgehaltene Reise auf deutscher Seite für das Stadtteilzentrum koordiniert. „Die Teilnehmer sollten frei und kreativ an die Aufgabe heranzugehen.“

Kleiner Hauptdarsteller: Figur der Künstlerin Grazyna Waleszczyk vor den 3-D-Malereien im Posener Stadtteil Srodka. Quelle: Maria Baranowska

Die Pädagogin ist selbst begeisterte Fotografin, hinzu kam in Hannover Bildjournalist Moritz Frankenberg, der unter anderem für die HAZ arbeitet. Mit den polnischen Jugendlichen war Maciej Krajewski unterwegs, den sie in Poznan wegen seiner besonderen fotografischen Sicht auf die Stadt liebevoll den „Schlenderer“ nennen. Die Ergebnisse sind entsprechend weit entfernt von Postkartenfotografie, es ist auch nicht das, was die Jugendlichen auf beiden Seiten auf der fotografischen Stadtführung zeigen wollten. „Es ist ein ziemlich authentisches Bild entstanden“, findet Dec-Merkle. Zu sehen sind die Fotos auf dem Instagram-Account @519km. Die Zahl gibt, man ahnt es, die Entfernung zwischen den beiden Städten an. Betreut wird der Account von Agata Klimczak-Seminara, die im Vahrenwalder Stadtteilzentrum Sprachkurse gibt – und aus Poznan stammt.

Hannoversche Jugendliche auf Motivsuche am Aegi. Quelle: Katarzyna Dec-Merkle

Ausstellung für den Herbst geplant

Die Aktion ist eine Art „work in progress“, es sind noch nicht alle Fotos hochgeladen, und es wird weiterfotografiert. Die Teilnehmenden haben großen Gefallen an ihrer festgehaltenen Reise gefunden. „Das Fotografieren hat viel Spaß gemacht“, sagt die 14-jährige Leibniz-Schülerin Frida Urban, die unter anderem die Kröpcke-Uhr ins Bild gesetzt hat.

Eine sichtbare Zwischenbilanz soll es im Herbst geben: So der Verlauf der Pandemie es erlaubt, wollen beide Städte die Bilder parallel in einer Ausstellung zeigen, das Freizeitheim an der Vahrenwalder Straße hat viel Platz dafür. Aber auch andere Institutionen in und um Hannover könnten Ziel einer kleinen Wanderausstellung sein. Und irgendwann können sich die Jugendlichen, die sich über Zoom bereits kennengelernt haben, dann vielleicht auch mal gegenseitig und in echt fotografieren.

Von Uwe Janssen