Der Raum strahlt Ruhe aus. Bruder David Damberg trägt sein weißes Mönchsgewand, er hat die Hände gefaltet. Ein Kreuz hängt an der Wand, darunter stehen Kerzenleuchter. In der Kapelle im Lister Kloster Sankt Benedikt hat alles seine Ordnung. Nur ein Detail irritiert. Die schwarze Maske, die das Gesicht des Geistlichen halb verdeckt. In Pandemiezeiten aber wirkt das obligatorische Stück Stoff zugleich vertraut. Selbst an Orten wie diesem gehört es inzwischen dazu. Bruder David hat dafür ganz eigene Worte. „Das Aufsetzen der Maske“, sagt er, „hat als ein neues Ritual Eingang in unseren Alltag gefunden.“

Wir alle tragen die Mund-Nasen-Bedeckung. Doch was bedeutet das eigentlich? Trennt uns die Maske, oder bringt sie uns sogar näher, weil dieses neue Ritual für jeden gilt? Bruder David und 63 andere Hannoveraner und Hannoveranerinnen geben Antworten. Sie berichten über ihren Alltag mit Maske, über Sorgen in der Krise und Hoffnungen für die Zeit danach. „Hinter der Maske“ hat der Fotograf Marc Theis seinen Fotoband genannt, in dem die teils bewusst inszenierten, teil sehr authentisch wirkenden Porträts der Maskierten abgebildet sind. Deren persönliche Aussagen ergänzen die Schwarz-Weiß-Aufnahmen in Texten, die Britta Lüers und Zoran Pantic, Redakteurin und Redakteur der Neuen Presse, zusammengefasst haben.

Ein Stück Corona-Zeitgeschichte

Theis hat ein Stück Corona-Zeitgeschichte eindrucksvoll dokumentiert. Die Idee kam ihm im April im damaligen Lockdown. Bis Ende September war er mit seiner Kamera unterwegs. „Eigentlich sollten es nur 30 Porträts werden – und danach die gleichen Menschen ohne Maske“, berichtet er. Doch die Maskenpflicht wurde nicht aufgehoben. Für Ingo Siegner am 12. Mai dieses Jahres noch unvorstellbar: „Dauerhaft halte ich das für bedenklich, weil es Ängste symbolisiert, die ich im Vergleich zu den Gefahren für zu groß halte“, erklärt der Kinderbuchautor, den Theis auf einem Spielplatz fotografiert hat.

Prominente sind ebenso abgebildet wie normale Leute – die Lehrerin, die Hebamme und der Bestatter, die Balletttänzerin, die Staatsanwältin, das Gastronomenpaar, die 90-jährige Rentnerin oder die frisch Vermählten. In Sachen Maskenpflicht gibt es keine gesellschaftlichen Unterschiede. Ministerpräsident Stephan Weil ist beim Bäckereibesuch zu sehen („... oft beschlägt die Brille, und auf Dauer ist es lästig.“), Regisseurin und Fotografin Franziska Stünkel in einer Galerie, die Band Fury in the Slaughterhouse bei einer Probenpause. Oliver Perau, vor Corona regelmäßig als Musiker in Seniorenheimen zu Gast, hat eine Maske mit dem zornigen Spruch „Fuck the Virus“ übergestreift – kurz vor einem Auftritt am 26. April, bei dem er nur noch im mit Flatterband abgesperrten Innenhof singen durfte. 96-Profi Timo Hübers berichtet vor an einer Wand aufgehängten Kickerstollen von seiner überstandenen Corona-Infektion.

Besondere Perspektive

Eine ganz besondere Perspektive nimmt Svitlana Scharpinski vom Kulturcafé Anna Blume ein. Die 40-Jährige ist gehörlos, sie liest von den Lippen ab, und für sie ist die Maske nicht nur eine symbolische Barriere bei der Kommunikation. Sie sagt: „Es ist, als wäre die Stille in meinem Kopf nun auf den Gesichtern der Menschen.“

Von Juliane Kaune