Skifahrer brauchen Schnee. So sicher wie möglich. Die ganze Tourismusbranche hängt davon ab. Schnee ist aber in Zeiten des Klimawandels selbst in den Bergen nicht mehr sicher. Da sich die Skigebiete nicht leisten können, auf Schnee zu warten, machen sie ihren eigenen. Kunstschnee weißt immer mehr die Alpenpisten, er wird immer besser, immer näher am Original. Es ist eine Imitation der Natur, ein konstruiertes Idyll. Der hannoversche Fotostudent Elias Holzknecht ist im Ötztal geboren und hat diese Entwicklung aus nächster Nähe miterlebt. Seine Bilderserie „Schnee von morgen“ schildert in subtilen, ironischen und auch manch drastischen Bildern die Situation in den Bergen. Nun hat Holzknecht den VGH-Fotopreis zugesprochen bekommen.

Jury lobt fundierte Arbeit

Holzknecht, der eigentlich aus der Kletter- und Bergsportfotografie kommt, nimmt immer wieder die Natur und Menschen in alpinen Regionen, speziell in seiner Tiroler Heimat, unter die Lupe. 2018 trat er mit seiner berührenden Geschichte „Josef“ über einen betagten Einsiedler im Lumix-Wettbewerb an und gewann den HAZ-Publikumspreis. Die VGH-Auszeichnung ist mit satten 10.000 Euro einer der höchstdotierten Fotopreise Deutschlands. Er wird wie ein Stipendium ausschließlich an Fotografie-Studierende der Hochschule Hannover vergeben.

Elias Holzknecht Quelle: Nathalie Posch

Der hochkarätigen Jury gefiel an Holzknechts Arbeit „das relevante Thema über den Schnee und sein Wegbleiben im Grenzbereich zwischen Natur und Konstruktion“, sagt Barbara Stauss aus der „mare“-Bildredaktion. „Die Arbeit erzählt fundiert und in vielen Facetten davon. Die Bilder überzeugen inhaltlich und ästhetisch, sowohl als Einzelbilder als auch als Ganzes.“

Verleihung am 9. Dezember

Insgesamt 33 Studierende hatten sich beworben, lobende Erwähnungen erhielten Valentin Goppel, Barbara Haas, Wilma Leskowitsch, Fabian Fiechter, Axel Javier Sulzbacher und Angelina Vernetti Der Preis wird am 9. Dezember in der Galerie für Fotografie (GaF) in der hannoverschen Eisfabrik verliehen, anschließend werden die Fotos dort in einer Ausstellung zu sehen sein.

