Zur Person Ann-Christine Jansson,Jahrgang 1950, kam Anfang der Achtzigerjahre aus Stockholm nach Berlin, wo sie für schwedische, später auch für deutsche Medien arbeitete – darunter die „ taz“, der „Spiegel“ und die „Zeit“. Janssons aktuelle Ausstellung „ Umbrüche: Fotografien 1980 bis 1995“ sollte vom 25. März an in der Galerie für Fotografie in Hannover zu sehen sein – doch die Corona-Krise verhinderte dies. Ein Nachholtermin soll demnächst bekannt gegeben werden.

Frau Jansson, Sie fotografieren auch in diesen Tagen. Wie fotografiert man eine Virus-Pandemie?

Ich versuche, den Alltag zu fotografieren. Ich habe Warteschlangen fotografiert. Ich habe mit den Leuten geredet. Viele wollen sich aber nicht fotografieren lassen. Ansonsten – man fotografiert Leere, was theoretisch auch früh morgens sein könnte, da steht ja nicht überall Corona drauf. Aber die Frage ist natürlich auch: Wie dokumentarisch muss man sein?

Wie meinen Sie das?

Ich habe als Journalistin in Skandinavien gelernt, einen eigenen Standpunkt zu wählen als Pressefotografin; zu zeigen, wie ich das sehe, was ich sehe. Im übertragenen Sinne, aber auch ganz konkret. Wenn ich einen halben Meter weiter nach rechts gehe, bekomme ich ein anderes Bild.

„Angst ist schwer darzustellen. Die Leute sind ja ruhig“

Sie haben den Prozess um den Mauerfall und die Wiedervereinigung jahrelang fotografisch begleitet, Emotionen spielen auf den Bildern eine sehr große Rolle. Welche Emotion würden Sie der Corona-Krise zuordnen, gibt es überhaupt eine, die sichtbar ist?

Das frage ich mich auch die ganze Zeit. Ich war in einer Apotheke, die Apothekerin guckte skeptisch. Ich habe sie gefragt, ob sie Angst hat. Hatte sie. Eine Friseurin, als sie noch arbeitete, war sehr nervös. Aber diese Angst ist schwer darzustellen. Die Leute sind ja ruhig. Nur nicht so kontaktfreudig. Manche laufen einfach weg.

Auch Sie müssen Abstand halten als Fotografin. Beeinträchtigt das Ihre Arbeit?

Ich bin eher ein Weitwinkeltyp. Mir ist wichtig, Kontakt aufzunehmen für meine Bilder. Die Emotionen, die durch Begegnung entstehen, sind mir wichtig. Das geht im Moment nicht, und ich weiß nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll.

„Ich war nicht einmal ein Wessi. Ich war noch fremder.“

Ihre Kontaktfreudigkeit hat Ihnen schon oft besondere Bilder und Einblicke ermöglicht. Der „Spiegel“, für den Sie gearbeitet haben, beschrieb Sie als „freundlich schwedisch, verbindlich bestimmt“ und nannte als Erfolgsrezept Ihre „ungefährlich wirkende Erscheinung“. Sind Sie so ungefährlich?

Das müssen Sie andere fragen! Aber ich bin neugierig. Ich will wissen, wie Menschen etwas erleben. Fotografie bedeutet für mich Begegnung. Ich habe versucht, die deutsch-deutsche Geschichte durch die Gefühle der Menschen zu erzählen. Ich bin im Osten ins Arbeitsamt gegangen und durfte einfach fotografieren. Kein Problem. Vielleicht hatte das tatsächlich damit zu tun, dass ich aus Schweden kam und für schwedische Zeitungen arbeitete. Das kannten die ja nicht. Ich war ja nicht einmal ein Wessi. Ich war ja noch fremder.

Sie kamen Anfang der Achtziger nach West-Berlin und haben dort eine Entwicklung von historischer Bedeutung miterlebt. War die Entscheidung, ausgerechnet an diesen Ort zu wechseln, im Rückblick einfach eine glückliche Fügung für Sie und ihre berufliche Karriere?

Darüber habe ich nie nachgedacht Ich hatte viel zu viel zu tun. Ich habe nur fotografiert. Vier Stunden Schlaf, Wäsche waschen, und dann ging es weiter. Aber es war toll.

Wie haben Sie die entscheidende Nacht erlebt?

In dieser Nacht, als die Mauer fiel, bin ich an verschiedene Grenzübergänge gefahren und habe die freundestrahlenden Menschen, die über die Grenze mit dem Auto oder gelaufen sind, fotografiert. Als ich morgens zwischen 6 und 7 Uhr in meine Straße einbog, sah ich einen Trabbi, das typische ostdeutsche Auto, dort stehen; darin saß ein Paar, das sich verwirrt umsah. Was macht ein Auto aus DDR hier?, dachte ich. Kann nicht wahr sei. Ah, stimmt, die Mauer ist gefallen. Erst dann habe ich es verstanden.

Sie haben damals DDR-Oppositionelle getroffen, vor allem im Umfeld der Umweltbibliothek. Haben Sie noch Kontakt?

Ja, zu einigen. Die waren wirklich mutig. Die haben viel riskiert, vom Berufsverbot bis zu Gefängnisstrafen. Trotzdem haben sie heute immer noch ein sehr starkes Identitätsgefühl, sie stehen zu ihrer Herkunft, mehr als viele West-Berliner, und sie tun auch was dafür, dass diese Erinnerung wach bleibt.

Es gibt ein berühmtes Foto von Ihnen, nach dem Mauerfall – eine feiernde Gruppe auf dem Alexanderplatz, in der Mitte eine Frau, die einen 100-Mark-Schein auf der Stirn kleben hat.

Wollen Sie die Geschichte dahinter wissen?

Erzählen Sie!

Das Foto ist entstanden in der Nacht zum 1. Juli 1990 als die Währungsunion in Kraft trat und das erste Westgeld von einer Bank am Alexanderplatz herausgegeben wird. Ihr Sohn, der auch auf dem Foto zu sehen ist, hatte gerade eine Sportprüfung abgelegt, die kamen dann nachts auf den Alexanderplatz. Und irgendjemand hat ihr dann das Westgeld auf die Stirn geklebt. 30 Jahre später hat die Frau, sie heißt Ilona, das Bild auf meinem Buchcover gesehen und meine Ausstellung besucht. Eine ganz tolle, fröhliche Frau! Sie kam aus Ost-Berlin, heute lebt sie im Westteil der Stadt.

Konnte sie sich daran erinnern, dass Sie sie damals fotografiert haben?

Sie konnte sich nicht erinnern, wer die Fotografin war, aber sie war froh, dass sie das noch rausgefunden hat.

„ Schweden war dagegen ein Baumwollwatteland.“

Wie haben Sie die Zeit vor der Wende empfunden?

Ich habe immer in West-Berlin gewohnt. Es war eine Insel. Es gab Anfang der Achtzigerjahre junge Menschen, die alternative Lebensformen ausprobiert haben, es gab eine große Hausbesetzerszene. Ich fand es wichtig, darüber zu berichten. Auch über die Polizeigewalt. Das kannte ich so nicht aus Schweden. Schweden war dagegen ein Baumwollwatteland. Ich bin in Berlin sogar einmal verprügelt worden.

Sie haben Berlin als rau beschrieben. Fanden Sie es gefährlich?

Ne, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Es gab eine große Solidarität, man hat sich geholfen. Und ich konnte mein Auto stehen lassen, ohne abzuschließen.

Sie wohnen wie damals in Kreuzberg. Wie hat sich der Stadtteil verändert?

Es hat sich sehr verändert. Die Gentrifizierung ist in vollem Gange. Die Autos sind gewaschen, die Kleidung der Menschen ist teurer. Aber im vergangenen Jahr haben junge Leute noch mal ein leerstehendes Haus besetzt. Fand ich toll. Jetzt wird es renoviert.

„Man muss zeigen, was man denkt.“

Sie geben Ihre fotografischen Erfahrungen in Kursen am Fotocentrum der Gilberto-Bosques-Volkshochschule in Berlin weiter. Was bringen Sie den Teilnehmern bei?

Auf fremde Menschen zuzugehen, mit Gefühlen zu arbeiten, sie auch zu zeigen. Das fällt vielen Leuten schwer. Fotografieren ist ein Geben und Nehmen. Wenn du interessiert bist, öffnen sich die Leute. Mir ist auch wichtig, eine Position zur Wirklichkeit zu beziehen. Man muss zeigen, was man denkt.

Fotografieren Sie selbst noch journalistisch?

Das überlasse ich Jüngeren. Find ich auch wichtig. Ich gebe meine Erfahrungen weiter und lebe ansonsten von meinem Archiv.

