Hannover

Die Sorge vor der Ausbreitung des Coronavirus’ bewegt die Menschen in der Region. Doch im Alltag der Bürger sind Änderungen im Verhalten noch nicht offensichtlich. Sie gehen zur Arbeit, fahren dicht gedrängt in Bussen und Bahnen, Kinder sitzen in Klassenzimmern und Kita-Gruppen. Derweil bereiten sich das Gesundheitsamt und Krankenhäuser auf den Ernstfall vor – und warnen zugleich vor Panik. Die HAZ beantwortet im Folgenden die wichtigsten Fragen rund um das Coronavirus und seine Gefahren.

Welche Symptome treten bei einer Infektion mit dem Coronavirus auf?

Die ersten Symptome gleichen denen einer Grippe. Husten, Schnupfen, Halskratzen und Fieber treten auf, einige Betroffene leiden auch an Durchfall. Nur bei einem Teil der Patienten führt die Erkrankung zu Atemproblemen und Lungenentzündung. „ Todesfälle traten bisher vor allem bei Patienten auf, die älter waren und/oder zuvor an chronischen Grunderkrankungen litten“, teilt das Robert-Koch-Institut ( RKI) mit. Derzeit liege der Anteil der Todesfälle an den bestätigten Erkrankungen bei etwa 2 Prozent. Es sei aber wahrscheinlich, führt das RKI weiter aus, dass der Anteil tatsächlich geringer ausfällt, weil sich die Daten nur auf Patienten beziehen, die in Krankenhäuser eingeliefert wurden.

Wie sollten sich Menschen verhalten, die Kontakt mit einem Coronavirusträger hatten und grippeähnliche Symptome entwickeln?

Betroffene sollten telefonischen Kontakt zu ihrem Hausarzt aufnehmen und mit ihm abklären, wann und wie man zu einer Untersuchung kommen kann, rät Uwe Mai, Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene beim Klinikum Region Hannover. Die Hausarzt-Praxis könne dann Vorkehrungen treffen, um das eigene Personal und andere Patienten zu schützen. „Bei Bedarf wird der Hausarzt dann weitere Schritte wie die Einweisung in ein Krankenhaus veranlassen“, sagt Mai. Ein begründeter Verdacht besteht nach Ansicht des Gesundheitsamtes dann, wenn es zuvor einen engen Kontakt zu einem durch eine Untersuchung bestätigt erkrankten Menschen gab oder man sich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten hat, dazu zählen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts verschiedene Provinzen Chinas, im Iran die Provinz Ghom und in Italien die Provinz Lodi sowie die Stadt Vo in der Region Venetien.

Welche Krankenhäuser sind für Coronapatienten zuständig?

Die Krankenhäuser in Hannover und im Umland behandeln alle Patienten, die eine stationäre Versorgung benötigen.

Was gilt für Besuche im Krankenhaus?

Das Klinikum Region Hannover appelliert an Angehörige und Freunde, Besuche von Patienten auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, um das Ansteckungsrisiko für kranke Patienten zu vermeiden. Bei Betreten der Häuser solle man sich unbedingt die Hände mit dort bereitstehenden Desinfektionsmitteln reinigen.

Haben die Krankenhäuser Vorkehrungen für die Behandlung von Coronapatienten getroffen?

Im Klinikum Region Hannover laufen nach eigenen Angaben seit Ende Januar Präventionsmaßnahmen. „Hierzu gehören neben Orientierungshilfen für behandelnde Ärzte auch Schulungen für das Personal der Notaufnahmen“, sagt Hygieneexperte Mai. Auf der Infektionsstation der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) gibt es insgesamt 20 Betten. Jedes Patientenzimmer ist mit einer Schleuse ausgestattet, damit kontaminierte Luft nicht nach außen dringt. Auch die Kliniken des Diakovere-Verbands (Henriettenstift, Friederikenstift, Annastift) haben sich vorbereitet. Besonders geeignete Zimmer seien festgelegt und vorbereitet worden, teilt eine Sprecherin mit. Sollten mehr Patienten versorgt werden müssen, werden weitere Stationen vorbereitet. Niedersachsenweit stehen etwa 850 Klinikzimmer zur Verfügung, in denen Patienten isoliert behandelt werden können. Grundsätzlich empfiehlt das RKI, Coronapatienten in Einzelzimmern möglichst mit eigener Nasszelle unterzubringen. Das Klinikpersonal sollte eine Schutzausrüstung beim Betreten des Patientenzimmers tragen, etwa Kittel, Einmalhandschuhe, Mund-Nasen-Maske und gegebenenfalls eine Schutzbrille.

Was kann jeder tun, um sich vor Ansteckung zu schützen?

Das Gesundheitsamt der Region Hannover rät, sich mehrmals am Tag gründlich die Hände zu waschen. Normale Seife reicht aus, das Wasser sollte lauwarm sein, und die Hände sollten mindestens 20 Sekunden gründlich abgerieben werden, einschließlich der Finger. Auch Türklinken zu desinfizieren sei sinnvoll. Zu Menschen mit augenscheinlichen Erkältungssymptomen sollte ein Sicherheitsabstand von ein bis zwei Metern eingehalten werden. Ein Mundschutz sei wenig verlässlich, heißt es vonseiten des Amtes. Husten und Niesen in die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch. Taschentücher sollten nur einmal verwendet werden. „Diese Maßnahmen sind auch in Anbetracht der Grippewelle überall und jederzeit angeraten“, teilt das Amt mit.

Ist es ratsam, auf Fahrten in Bussen und Bahnen zu verzichten?

Nein. Noch gebe es keine Coronafälle in Hannover und der Umgebung. Für das Meiden öffentlicher Verkerhsmittel gibt es deshalb noch keinen Anlass. Der sicherste Infektionsschutz sei einstweilen das gründliche Händewaschen (siehe oben).

Können Kinder noch zur Schule oder in die Kita gehen?

Auch hier rät das Gesundheitsamt zur Gelassenheit. Sollten auch in der Region Hannover Corona-Infizierte auftreten, werde das Gesundheitsamt in Abstimmung mit dem Niedersächsischen Sozialministerium und dem Landesgesundheitsamt „die notwendigen Entscheidungen“ treffen. Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski hat in der Ratssitzung am Donnerstag mitgeteilt, dass die Schulen angewiesen wurden, Schüler zum Händewaschen zu ermuntern. Aufs Händeschütteln sollten die Schüler verzichten. Ein umfangreiches Desinfizieren der Gebäude sei derzeit nicht nötig. Desinfektionsmittel sowie Schutzmasken stünden aber „in ausreichender Menge“ zur Verfügung, falls diese erforderlich seien, betonte Rzyski.

Von Andreas Schinkel