Fragen und Antworten: Das müssen Sie zu E-Scootern in Hannover wissen

Hunderte Elektroroller hat das Berliner Unternehmen Tier an verschiedenen Orten in Hannovers Innenstadt positioniert. Die Fahrzeuge können mithilfe einer App ausgeliehen werden. „Das Maschseefest ist gleich zu Beginn ein schöner Anlass, die Scooter einmal auszuprobieren“, sagt Marcel Goos, Manager von Tier. Aber wo dürfen die E-Flitzer eigentlich fahren? Und sollten Festbesucher nach einer durchzechten Nacht auf die Roller steigen? Die HAZ beantwortet die wichtigsten Fragen zum neuen E-Scooter-Verleih.

Wo können die E-Roller entliehen werden?

Der Berliner Anbieter Tier hat seine Elektroroller nach eigenen Angaben an zentralen Verkehrsknotenpunkten und belebten Bereichen der Stadt abgestellt. Die Tier-App, die kostenlos aus dem App Store heruntergeladen werden kann, zeigt an, wo sich verfügbare Roller befinden – etwa vor dem Hauptbahnhof, an der Georgstraße, am Aegidientorplatz und dem Königsworther Platz.

Was kostet die Ausleihe ?

Tier berechnet eine „Aktivierungsgebühr“ von einem Euro für den Start der Ausleihe. Für jede genutzte Minute fallen 15 Cent an. Bezahlt wird per Kreditkarte oder über Paypal. Nach der Fahrt können die Scooter an „geeigneter Stelle“ abgestellt werden. Das bedeutet: Die Roller dürfen den Verkehr nicht behindern. Die App weist zudem Parkverbotszonen aus, etwa am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer.

Wann können die Roller ausgeliehen werden?

Sonntags bis donnerstags von 8 bis 23 Uhr, freitags und sonnabends von 9 bis 0 Uhr.

Wie funktioniert die Ausleihe ?

Unkompliziert. Wer sich einmal mit Name und E-Mail-Adresse bei der App registriert und eine Zahlungsmethode eingestellt hat, kann direkt loslegen: Einfach den QR-Code des gewünschten Scooters scannen und auf „Fahrt beginnen“ klicken.

Wie fahren sich die Roller?

Die Bedienung ist einfach: Zwei-, dreimal mit dem Fuß kräftig abstoßen, anschließend mit beiden Füßen auf den Roller stellen und mit dem rechten Daumen das Gas bedienen. Ein kleines Display zeigt die Geschwindigkeit und den Akkustand an – gebremst wird per Handbremse am Lenker.

Wie schnell darf ich fahren?

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit sind 20 Kilometer pro Stunde. Doch der Test am Mittag in der durchschnittlich gefüllten Georgstraße zeigt: Wer Rücksicht auf die Fußgänger um sich herum nimmt, kommt über 10 Stundenkilometer kaum hinaus.

Wo darf ich mit einem E-Roller fahren?

Wo ein Radweg vorhanden ist, müssen E-Scooter diesen benutzen – und sich den Raum mit Radfahrern teilen. Fehlt der Radweg, müssen Elektroroller-Fahrer auf die Straße ausweichen. Fußwege sind für E-Roller tabu. Einbahnstraßen dürfen nicht in entgegengesetzter Richtung befahren werden, es sei denn, die Nutzung wird durch das Zusatzzeichen „Elektrofahrzeuge frei“ gestattet. Nach Angaben der Polizei Hannover gibt es Verhaltensregeln für E-Rollerfahrer im Straßenverkehr. Sie müssen hintereinander fahren, ansonsten droht ein Bußgeld von mindestens 15 Euro. „Auf Fahrradstraßen müssen Fahrer von E-Scootern ihre Geschwindigkeit dem Radverkehr anpassen und schneller fahrenden Radfahrern das Überholen ermöglichen“, sagt Polizeisprecher Philipp Hasse. Die App zeigt außerdem den Bereich innerhalb der Stadt, in dem das Fahren mit den Rollern erlaubt ist – dieser umfasst neben der Innenstadt auch die Südstadt, Calenberger Neustadt, Nord- und Oststadt sowie Teile von Linden, Herrenhausen, Vahrenwald, der List und dem Zooviertel. Roller, die außerhalb dieses Geschäftsgebiets abgestellt wurden, sammelt Tier wieder ein.

Muss ich einen Helm tragen?

Eine gesetzlich vorgeschriebene Helmpflicht gibt es nicht. Die Polizei Hannover empfiehlt aber, den Kopf zu schützen, schließlich erreichen die Roller eine Geschwindigkeit von bis zu 20 Kilometer pro Stunde. Mehr Tempo ist gesetzlich nicht erlaubt. Auch Anbieter Tier rät seinen Kunden, einen Helm mitzubringen.

Dürfen auch Kinder mit einem Elektroroller fahren?

Nein, es gilt ein Mindestalter von 14 Jahren. Ein Führerschein ist nicht erforderlich. Es darf immer nur eine Person mit einem E-Scooter unterwegs sein, eine Beförderung von weiteren Personen ist nicht erlaubt.

Gibt es Promillegrenzen für die Fahrt mit einem E-Roller?

Es gelten dieselben Alkoholgrenzen wie für Autofahrer. Führerscheinanfänger unter 21 Jahren dürfen keinen Alkohol trinken, wenn sie mit einem Elektroroller umherflitzen. Ansonsten gilt wie bei Autofahrten eine Grenze von 0,5 Promille Alkohol im Blut. Sollte ein E-Rollerfahrer in einen Unfall verwickelt werden und 0,3 Promille Alkohol im Blut haben, gilt seine Alkoholfahrt als Straftat. Grundsätzlich rät die Polizei Hannover, die erste Fahrt mit einem E-Scooter nicht unter Alkoholeinfluss anzutreten. „Nutzer sollten zunächst ein Gefühl für das Gerät bekommen“, sagt Polizeisprecher Philipp Hasse.

Wie lange hält der Akku?

Die Reichweite der Akkus beträgt rund 40 Kilometer. „Da eine durchschnittliche Fahrt etwa 2,5 Kilometer beträgt, halten die Batterien in der Regel also den ganzen Tag“, sagt Bodo von Braunmühl, Pressesprecher von Tier.

Was sagen die Hannoveraner?

Wer direkt am Mittwoch mit den neuen Rollern in der Stadt unterwegs ist, zieht viele Blicke auf sich. Gerade bei jungen Männern scheint das Interesse geweckt zu sein. „Der Preis ist schon heftig, aber für kurze Wege ist es in Ordnung“, sagt Marvin Kraft. Der 26-Jährige hat sich vor dem Hauptbahnhof einen Roller ausgeliehen, mit dem er zur Uni am Königsworther Platz fahren will. „Das Runterladen und Registrieren lief schon mal wunderbar“, sagt er – und auch bei der Fahrt gibt es keine Probleme. Reinhard Krapf aus Gehrden ist dagegen noch nicht ganz überzeugt. „Der Lenker ist irgendwie schwergängig“, sagt er. Und seine Frau Vanessa Krapf ergänzt: „Es stört mich, dass man zwischendurch keine Pause machen kann.“ Schließlich läuft die Uhr, und nach der Zeit richten sich die Kosten – bei einer längeren Pause sollte man die Fahrt also lieber beenden. Wer dann eine neue Fahrt beginnt, muss allerdings auch wieder einen Euro Startgebühr zahlen. Spaß haben die Krapfs trotzdem, als sie mir den grünen Rollern über den Kröpcke düsen. „Wenn man mal Besuch hat, ist das auf jeden Fall ein netter Gag“, sagt Vanessa Krapf.

Ist Tier der einzige Anbieter von Leih-Rollern in Hannover ?

Nein, ein E-Scooter-Geschäft in der Podbielskistraße bietet bereits Leih-Roller an, wenn auch in deutlich geringerem Umfang. „Wir verleihen Elektroroller tage- und wochenweise“, sagt Geschäftsinhaber Jens Müller. Jeder Kunde bekomme vor der Fahrt zur Sicherheit einen Helm. „Und wir erklären, wie die Roller funktionieren“, betont Müller.

Welche Auflagen macht die Stadtverwaltung dem Verleihbetrieb?

Eine vertragliche Vereinbarung zwischen der Stadt Hannover und Anbieter Tier gibt es nicht. Tier habe lediglich einen Tag vor Aufstellung der Roller der Stadt mitgeteilt, dass der Verleih starte. Die Verwaltung erwartet, dass E-Scooter nicht in sensiblen Bereichen abgestellt werden dürfen, etwa Fußgängerzonen, Parks, Friedhöfen. Defekte Fahrzeuge seien umgehend zu beseitigen, teilt eine Stadtsprecherin mit.

Darf ich mit dem Elektroroller auf dem Maschseefest herumfahren?

Nein, das Fahren auf dem Festgelände ist nach Angabe der Polizei Hannover nicht erlaubt.

