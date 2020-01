Franz Gottwald feiert mit Freunden aus 50 Bühnenjahren

Hannover

Es müssen wilde Zeiten gewesen sein. Damals, erste Hälfte der Sechzigerjahre. In Sarstedt. Das ist zwar im Kreis Hildesheim, aber wenigstens phasenweise muss Sarstedt so eine Art South Bronx und Quartier Latin Hannovers gewesen sein. Ein paar Pökse, darunter der aus Northeim zugezogene Franz Gottwald und der spätere Scorpions- und UFO-Gitarrist Michael Schenker, schließen Blutsbrüderschaft. Im Wortsinne. Nach dem Unterricht stechen sie sich mit dem Zirkel in die Hand und drücken sich ein paar Blutstropfen heraus. Heutige Hubschraubereltern würden bei so etwas vielleicht bis zum generellen Zirkelverbot eskalieren. Aber damals ... Der Bund der Bengel sollte ja schließlich für ewig halten.

Seit 1989 gehört Gottwald zu den Mimuse-Machern

Und das hat er auch. Sie wurden älter, die Haare länger, Schnauzbärte kamen in und wieder aus der Mode – aber die Jungs blieben einander verbunden. Und sie legten sich Gitarren zu. Die waren wahrscheinlich der Schlüssel, mit dem man im damaligen Sarstedt das Tor zur Welt aufschließen konnte. Die Scorpions stürmten hinaus auf die größten Rockbühnen des Planeten. Und Gottwald stürmte ebenfalls hinaus, rockte mit unzähligen Bands auf jeder Bühne ind er Gegend, geriet schließlich ins Magnetfeld des Flamenco – und landete auf der anderen Seite Hannovers, im Norden der Region. Seit 1989 schon prägt er das Kleinkunst-, Kabarett- und Musikprogramm der Mimuse in Langenhagen. Und ebendort, im Theatersaal, feiert er jetzt ein besonderes Jubiläum: Seit 50 Jahren steht er als Musiker auf der Bühne.

Viele Gäste und Freunde auf der Bühne

Das wird am Sonnabend, 25. Januar, ab 20 Uhr ordentlich mit musikalischen Freunden zelebriert. Unter den wirklich vielen Gästen auf der Bühne sind etwa Diseuse Alix Dudel, Saxofonist Lothar Krist, Pianist Niels von der Leyen sowie Uwe Janssen und Imre Grimm, Autoren dieser Zeitung und als Satiriker regelmäßig im Theatersaal bei Gottwald zu Gast.

Abschied von der Mimuse im Mai

Im Frühjahr übrigens dann wird Gottwald sich von der Mimuse und der Organisation des Programms im Theatersaal zurückziehen. Ruhestand? Ja, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. „Mit meiner Musik geht es jetzt erst richtig los. Endlich kann ich all die Stücke aufnehmen und spielen, die ich bisher immer verschoben hat, weil die Zeit nicht reichte“, sagt Gottwald. Er wird also weiter seine Kreise ziehen. Allerdings mit der Flamenco-Gitarre, nicht mehr mit dem Zirkel.

Das Konzert „ Franz & Frenz“ beginnt am Sonnabend im Theatersaal Langenhagen um 20 Uhr. Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse von 18 bis 22 Euro.

