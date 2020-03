Hannover

Bei der Urteilsverkündung nahm Richter Reinhard Meffert die Angeklagte noch einmal lautstark ins Gebet: „Alles, was in Ihrem Leben schief gelaufen ist, hängt mit der verdammten Sauferei zusammen.“ Lammfromm ließ Debbie E. (32) die Standpauke über sich ergehen, war sie doch gerade noch einmal mit einem tiefblauen Auge davongekommen und – trotz laufender Bewährung – einer Haftstrafe entgangen. Am Abend des 10. Juli 2019 hatte die zierliche Frau im Zuge einer ehelichen Auseinandersetzung einen von zwei Polizisten angegriffen, die die Situation in der Mietwohnung schlichten wollten. Sie sprang einem 35-jährigen Beamten laut schreiend auf den Rücken, attackierte ihn mit einem Haushaltsbesen, bewarf ihn mit einem Müllbeutel und drosch mit Fäusten auf ihn ein.

Wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und versuchter Körperverletzung verurteilte Amtsrichter Meffert die Frau am Dienstag zu sechs Monaten Bewährungsstrafe inklusive 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Erster Vollrausch mit zwölf Jahren

Debbie E. hatte mit zwölf Jahren ihren ersten Vollrausch, die Familienverhältnisse waren zerrüttet. Das Elend mit den Straftaten begann zehn Jahre später, seither haben sich in ihrem Vorstrafenregister 16 Einträge rund um Beleidigungs- und Körperverletzungsdelikte gesammelt. Dabei versuchte die Alkoholikerin immer wieder auf die Beine zu kommen, jobbte hier, arbeitete dort, begab sich in Therapie, machte Entziehungskuren. Ihr Kind, jetzt 16 Jahre alt, wandte sich von ihr ab, derzeit sollen sich Mutter und Tochter aber wieder annähern.

Vor Gericht wirkte die Angeklagte sehr verständig, konnte ihre Situation gut reflektieren – und präsentierte wieder einmal ein Bündel guter Vorsätze. Zuletzt arbeitete sie in der Kinderhilfe und in einer Bäckerei, jetzt will sie nach eigenem Bekunden eine Ausbildung zur Sozialassistentin machen. „Sie wollen es ernsthaft angehen, und darum bekommen Sie eine weitere Chance“, gab sich der Richter verständig.

Besen war nicht wirklich gefährlich

Deutlich geißelte Meffert jedoch die Attacken auf den Polizisten: „Wir als Justiz werden es nicht dulden, dass Menschen, die für relativ wenig Geld ihren Kopf hinhalten und für unsere Sicherheit sorgen, in derartiger Weise angegriffen werden.“ Strafmildernd wirkte sich aus, dass Debbie E. bei der abendlichen Auseinandersetzung in Letter 2,29 Promille Alkohol im Blut hatte. Einig waren sich Staatsanwältin, Verteidiger und Richter schlussendlich, dass von dem Angriff mit dem Plastikbesen keine wirkliche Gefahr ausging, zumal der Polizist die Hiebe ohne Blessuren abwehren konnte. „Natürlich ist es nicht schön, Borsten ins Gesicht zu bekommen“, formulierte es Anwalt Matthias Fiedler, „aber ernsthafte Verletzungen konnte meine Mandantin mit diesem Besen nun wahrlich nicht verursachen.“

Im nächsten Monat wird es ein Wiedersehen von Debbie E. und Richter Meffert geben. Denn dann ist die 32-Jährige als Zeugin im Prozess gegen ihren Ehemann geladen, der an jenem 10. Juli ebenfalls ausrastete und einen anderen Polizeibeamten tätlich angriff.

Von Michael Zgoll