Hannover

Der 33 Jahre alte Salam Y. ist vom Landgericht Hannover wegen zweifacher Vergewaltigung einer Frau zu einer Gefängnisstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt worden. Die 3. Große Strafkammer unter Vorsitz von Renata Bürgel sah es als erwiesen an, dass der vor seiner Festnahme als Hausmeister tätige Angeklagte im August 2019 im Franz-Mock-Weg (Calenberger Neustadt) eine 38-jährige Frau vergewaltigt hatte. Das Opfer erkannte den Täter zweieinhalb Wochen später in Steintornähe wieder und verständigte die Polizei; seit September 2019 befindet sich Y. in Untersuchungshaft.

Die Frau war nachts gegen 1.30 Uhr am Goetheplatz aus einer Stadtbahn gestiegen, einen Trolley und zwei Reisetaschen mit frisch gewaschener Wäsche an der Hand. Als ihr eine der Taschen herunterfiel, wurde sie von zwei Männern angesprochen, darunter Salam Y. Im Laufe eines Gesprächs beschimpfte sie sein Begleiter auf Arabisch als „Nutte“. Die 38-Jährige verstand, was er sagte; sie ist als Dozentin tätig, die auch Deutschkurse für Asylbewerber anbietet, und hat dabei ein wenig Arabisch gelernt. Deutlich tat die „selbstbewusste Frau“, wie Richterin Bürgel sie bezeichnete, den beiden ob dieser Wortwahl ihr Missfallen kund. Kurze Zeit darauf wurde sie von Y. in dem dunklen, menschenleeren Weg, der zu ihrer Wohnung führt, angefallen und vergewaltigt.

38-Jährige leidet bis heute

Der Angeklagte hatte den Tatvorwurf bestritten und behauptet, die Waschsalon-Besucherin habe freiwillig Sex mit ihm haben wollen. Doch die Kammer glaubte dem Opfer. Die 38-Jährige leide bis heute unter dem Geschehen; bei ihrer Befragung sei die Frau immer wieder in Tränen ausgebrochen und habe beteuert, wie unendlich peinlich ihr die Vergewaltigung sei. Sich befreien und fliehen konnte die Dozentin in jener Nacht nur, weil sie dem Täter kräftig in die Hoden kniff.

Die Kammer hielt dem Angeklagten zugute, dass er nur kurz in die Frau eingedrungen sei und nicht vorbestraft ist. Darum blieb das Gericht unter dem Strafmaß von fünf Jahren und vier Monaten, das die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Verteidiger Christian J. Neumann plädierte auf Freispruch, da in diesem Fall Aussage gegen Aussage stehe und das Opfer bei verschiedenen Vernehmungen nicht immer deckungsgleiche Angaben zum Tatgeschehen gemacht habe. Doch das hielt das Gericht bei Betrachtung aller Fakten und Aussagen letztlich für unerheblich.

Von Michael Zgoll