Frau sticht in Hannover auf Kollegen ein: Verletzter wird notoperiert

Die Polizei Hannover ermittelt wegen versuchter Tötung gegen eine 47-jährige Frau. Die Verdächtige soll am späten Sonnabend in der Südstadt auf einen Arbeitskollegen eingestochen und diesen lebensgefährlich verletzt haben. Der 56-Jährige musste noch in der Nacht notoperiert werden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Derzeit wird geprüft, ob ein Antrag auf Untersuchungshaft gestellt werden soll – denn es gibt noch viele offene Fragen.

Die beiden Bekannten hielten sich nach Polizeiangaben in der Wohnung des Opfers an der Spielhagenstraße auf. „Aus bislang ungeklärtem Motiv stach die mutmaßliche Täterin mit einem noch unbekannten Gegenstand auf ihren Gegenüber ein“, sagt Thomas Klinge, Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover. Die 47-Jährige sei im Anschluss vom Tatort geflohen, das Opfer selbst wählte den Notruf.

Frau am Sonntag festgenommen

Der 56-Jährige hatte mehrere Stichverletzungen am Oberkörper erlitten, woraufhin der Rettungsdienst die Polizei informierte. „Der Verletzte musste notoperiert werden, sein Zustand ist derzeit stabil“, sagt Klinge. Der Mann gab sogar noch Hinweise auf die mutmaßliche Angreiferin, sodass die Ermittler die 47-Jährige am nächsten Tag bei sich zu Hause an der Wredestraße ( Südstadt) festnehmen konnten.

Die Tat wird vorerst als versuchte Tötung eingestuft, die Frau verbrachte das restliche Wochenende in Polizeigewahrsam. Laut Klinge wird zurzeit geprüft, ob ein Antrag auf Untersuchungshaft gestellt werden soll. Das Problem: „Wir wissen noch kaum etwas über das Warum und in welchem Verhältnis die beiden zueinander stehen“, sagt Klinge. Ebenso ist offen, ob möglicherweise Alkohol im Spiel war. Das weitere Vorgehen entscheide sich am Montagnachmittag.

Von Peer Hellerling