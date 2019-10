Frauen in Kammer versteckt: Polizei Hannover hebt illegales Bordell aus

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen Schleusung sowie Zwangsprostitution in Hannover. Die Betreiberinnen eines Bordells in Misburg-Süd hatten die Prostituierten während der Durchsuchung in einer Kammer versteckt. Es ist die zweite Rotlicht-Razzia an der Anderter Straße innerhalb von eineinhalb Jahren.