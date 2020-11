Hannover

Ein Autokorso durch Hannover und 16 orange angeleuchtete Gebäude waren am Mittwochabend Ausdruck gemeinsamen Protests gegen Gewalt an Frauen. Am sogenannten Orange Day 2020 fuhren unter dem Motto Keine Gewalt gegen Frauen rund 40 Autos mit orangefarbenen Rundumleuchten vom Heizkraftwerk in Linden unter anderem am Rathaus, am Regionshaus, am Sprengel Museum, an der Nord/LB, an der St.-Clemens-Basilika, am Uni-Hauptgebäude und am Kirchenamt der EKD vorbei – alle diese Gebäude waren orangefarben angestrahlt.

Mit einer stillen Versammlung der Teilnehmerinnen unter orangefarbenen Regenschirmen endete die Aktion auf dem Platz vor dem Schloss in Herrenhausen. Initiiert hatten den Protest die beiden hannoverschen Clubs von Soroptimist International, einem Frauenverband. Die Schirmherrschaft lag in den Händen von Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne).

Seit 1991 Gedenktag für die Gewalt an Frauen

Seit 1991 ist der 25. November offiziell als internationaler Gedenktag für die Opfer von Gewalt gegen Frauen und Mädchen anerkannt. „Insbesondere das Zuhause, ein vermeintlich sicherer Rückzugsort, birgt große Gefahr“, sagte Landessozialministerin Carola Reimann ( SPD) am Mittwoch. An jedem dritten Tag werde in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder ihrem ehemaligen Partner getötet, alle 45 Minuten werde – statistisch gesehen – eine Frau Opfer von Partnergewalt. Reimann vermutet, dass die Dunkelziffer deutlich über den polizeibekannten Fällen liegt. Und gerade in Zeiten der Corona-Pandemie nehme häusliche Gewalt noch zu. „Diese Gewalt darf nicht geduldet werden“, betonte Reimann. Sie forderte alle Menschen auf, Zivilcourage zu zeigen.

Von Mathias Klein