651 Gewaltopfer, darunter jeweils zur Hälfte Frauen und Kinder, haben im vergangenen Jahr im Frauenhaus24 in Hannover Zuflucht und Schutz gefunden – trotz aller Einschränkungen der Arbeit in der Notaufnahme durch die Corona-Pandemie. Das ist die Bilanz der Mitte Februar 2020 eröffneten neuen Notfalleinrichtung für gewaltbetroffene Frauen. Unter der Telefonnummer (08 00) 7 70 80 77 können Frauen, die missbraucht, geschlagen oder gequält werden,seitdem dort mitsamt ihren Kindern rund um die Uhr und an sieben Tagen in der Woche Hilfe finden. Das Besondere: Die Opfer werden sofort aufgenommen, können sich stabilisieren und bekommen Beratung und Hilfe, bis für sie ein dauerhafter Platz in einem Frauenhaus oder anderweitige Hilfe gefunden ist. Das Projekt ist niedersachsenweit einzigartig.

Manche Gewaltopfer müssen die Stadt verlassen

„Unser Ziel war es: In dem Moment, wo eine Frau von zu Hause weg muss, soll sie weg können“, sagt Frauenhausmitarbeiterin Silke Dietrich. Das habe man einlösen können. Nicht gelungen sei es allerdings, alle Frauen tatsächlich dauerhaft in einem Frauenhaus in der Region unterzubringen. Die Sofortaufnahme kooperiert mit Frauenhäusern aus ganz Niedersachsen und – falls notwendig – sogar mit Einrichtungen aus anderen Bundesländern, um die Frauen anschließend unterbringen zu können. „Manche mussten die Stadt verlassen, das kann schwierig sein, wenn man hier zur Arbeit geht“, sagt Dietrich. Das vergangene Jahr habe gezeigt: Mithilfe der Sofortaufnahme müssten Frauen nicht mehr abgewiesen werden. Es werde ihnen nicht wie in der Vergangenheit zugemutet, oft monatelang Frauenhäuser wegen eines freien Platzes abzutelefonieren. Was aber weiterhin fehle, seien langfristige Unterbringungsmöglichkeiten. „20 bis 30 zusätzliche Plätze in einem oder zwei weiteren Frauenhäusern wären dringend nötig“, sagt Dietrich.

Wegen Corona: Übergangsweise 23 externe Notschutzplätze

Dennoch: Die bisherige Bilanz vom Frauenhaus24 sei umso bemerkenswerter, weil die neue Notfalleinrichtung bereits nach einem Monat mit den Konsequenzen des ersten Lockdowns leben musste. Abstands- und Hygieneregeln hätten Mitte März 2020 dazu geführt, dass nur fünf bis sechs Zimmer für gewaltbetroffene Frauen zur Verfügung standen. Einschließlich der Kinder sollten nicht mehr als zwölf Personen gleichzeitig in der Einrichtung wohnen. Von April bis Ende Juni haben Stadt und Region deshalb zusätzlich 23 externe Notschutzplätze in einem Gästehaus zur Verfügung gestellt. Anfang Juni 2020 konnte eine kleine Wohnung angemietet werden, die bis Anfang 2021 bei Überbelegung, bei fehlenden Frauenhausplätzen und als sicherer Ort für eine Quarantäne genutzt wurde.

Mehr sichere Plätze nach Umzug

Der bisherige Standort des Frauenhaus24 war zudem eine Übergangslösung. Nach einem Umzug in neue, barrierefreie dauerhafte Räumlichkeiten Anfang März 2021 stehen nun bis zu neun Plätze für Frauen zur Verfügung, die dort mit einer unbegrenzten Anzahl an Kindern leben können. Die Aufnahmekapazitäten orientierten sich an den Corona-Schutzmaßnahmen, die umfassend eingehalten werden können, sagt Dietrich. „Besonders unter den erschwerten Bedingungen der Corona-Krise sind wir sehr froh, dass wir mehr sichere Plätze anbieten können.“

