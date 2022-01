Frauenschwimmen im Nord-Ost-Bad? Stadt Hannover lehnt Vorschlag ab

Hannover

Die Stadt Hannover wird ihre Schwimmzeiten für Frauen in städtischen Bädern nicht erweitern. Einen Vorschlag der Jugend-Politik-Initiative Pimp Your Town, Schwimmzeiten nur für Frauen auch im Nord-Ost-Bad an der Podbielskistraße in Bothfeld anzubieten, lehnt sie ab. Die Stadt begründet dies zum einen mit dem Mangel an weiblichem Personal, die die Badenden beaufsichtigen. Zum anderen damit, dass sie für viel Geld die Fensterfronten verhängen müsste, um die Frauen vor unerwünschten Blicken zu schützen – das sei unverhältnismäßig, so die Verwaltung.

Schwimmzeiten für Frauen bietet die Landeshauptstadt seit 2005 an. Zunächst nur im Vahrenwalder Bad, aufgrund der Nachfrage dann auch im Stöckener Bad. Im Vahrenwalder Bad haben ausschließlich Frauen jeden Freitag von 17 bis 20.30 Uhr Zutritt, im Stöckener Bad jeden Sonnabend von 14 bis 17 Uhr. Ausdrücklich ist das Schwimmangebot auch für muslimische Frauen. Probleme hatte es vor einigen Jahren im Vahrenwalder Bad gegeben, publik wurden Verstöße gegen Bade-und Hygieneregeln. Gebadet wurde unter anderem in Jeans, zudem wurde am Beckenrand gegessen. Inzwischen sind diese Probleme aber abgeschafft.

Umfrage von 2019: Nur 6,5 Prozent wollen ins Nord-Ost-Bad

Nun wollte die Pimp-Your-Town-Initiative Badezeiten für Frauen auch im Nord-Ost-Bad haben. Das ließe sich nicht realisieren, bekam die Initiative zur Antwort. Die Stadt untermauert ihr Nein mit dem Ergebnis einer Befragung von 2019 unter Besucherinnen der Frauenschwimmzeit im Vahrenwalder Bad. 59 Prozent hätten angegeben, dass sie keine anderen Bäder besuchen. 39,7 Prozent der befragten Schwimmerinnen erklärten, dass sie auch andere Bäder besuchen (1,3 Prozent haben keine Antwort zu dieser Frage gegeben).

Von 39,7 Prozent, die auch andere Bäder besuchen, erklärten 51,6 Prozent, dass sie ins Stöckener Bad gehen, führt die Stadt aus. Nur 6,5 Prozent haben bei dieser Frage das Nord-Ost-Bad angegeben. „Diese Daten zeigen aus Sicht der Verwaltung, dass der an Frauenschwimmzeiten interessierte Personenkreis das Vahrenwalder Bad und das Stöckener Bad besucht und nur wenig Nachfrage nach dem Nord-Ost-Bad besteht“, heißt es in der Informationsvorlage, die die Stadt dem Sportausschuss am Montag (24. Januar) vorlegt.

Männer haben keinen Zutritt: Freitags gibt es im Vahrenwalder Bad Frauenschwimmzeiten. Eine Ausweitung des Angebotes auf das Nord-Ost-Bad lehnt die Stadt ab. Quelle: Katrin Kutter

Im Nord-Ost-Bad arbeiten aktuell drei weibliche Angestellte

Gegen die Einführung einer Frauenschwimmzeit im Nord-Ost-Bad spreche aber auch die aktuelle Personalsituation in den städtischen Bädern, denn sie erlaubt keine zusätzliche Frauenschwimmzeit in einem weiteren Bad – es fehlt an weiblichem Personal, das das Frauenschwimmen beaufsichtigt. Die weiblichen Fachangestellten für Bäderbetriebe, die es gebe, würden aktuell fast ausschließlich im Vahrenwalder Bad und im Stöckener Bad eingesetzt.

Und: Im Nord-Ost-Bad sind aktuell nur drei von sieben Stellen im Aufsichtsdienst von Frauen besetzt. In der Schichtleitung gebe es aktuell sogar nur männliches Personal. Eine Änderung dieser Personalsituation erwartet die Stadt nicht, da sie keine Bademeisterinnen findet. „Die Dienstzeiten sind für Familien, aber insbesondere auch für Alleinerziehende, wenig attraktiv, und ausgeschriebene Stellen können nicht immer besetzt werden.“

Weiteres Hindernis ist die bauliche Situation des Nord-Ost-Bads. Das verfüge über viele Fensterflächen zur Straße und auch zum Kanal. Die Abhängung dieser Fensterfronten, um die Besucherinnen der Frauenschwimmzeit vor Blicken von außen zu schützen, wäre Voraussetzung für die Akzeptanz des Angebots durch die Zielgruppe, antwortet die Stadt weiter. Umsetzbar wäre dies aber nur mit hohen Kosten.

Keine weiteren Besuchereinschränkungen im Nord-Ost-Bad

Außerdem sei das Nord-Ost-Bad das einzige Hallenbad in der Stadt, das jeden Abend für alle Badegäste geöffnet hat. Vereinstraining findet dort grundsätzlich nicht statt. Nur weil das Misburger Hallenbad aktuell geschlossen habe, stehe das Nord-Ost-Bad an einem Abend in der Woche für Vereinstraining zur Verfügung. Eine Frauenschwimmzeit würde das Schwimmen für die allgemeine Öffentlichkeit weiter einschränken, heißt es weiter.

