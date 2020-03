Hannover

Der Anteil der Absolventinnen an den deutschen Filmhochschulen liegt bei rund 40 Prozent – doch nur 23 von ihnen arbeiten später tatsächlich als Regisseurinnen oder Drehbuchautorinnen. „Das sind viel zu wenig, wir sind überhaupt noch nicht da, wo wir hin müssen“, sagt Franziska Stünkel. Darum plädiert die Regisseurin aus Hannover für eine Quote, die Frauen in der Branche dieselben Fördermöglichkeiten ermöglicht wie ihren Kollegen. Anders, meint Stünkel, lasse sich die Männerdomäne im Filmgeschäft nicht aufbrechen: „Die Quote ist nicht das Mittel der Wahl, sondern das Mittel der Qual.“

Teilnehmerin fehlt wegen Corona

Die Rolle der Frauen in den Medien war das Thema einer Podiumsdiskussion, zu der Landtagspräsidentin Gabriela Andretta ( SPD) anlässlich des Internationalen Frauentages am Montagabend ins Landtagsfoyer eingeladen hatte. Mehr als 200 – fast nur weibliche – Gäste waren gekommen. „Trotz Corona“, wie Andretta anmerkte. Eine der Teilnehmerinnen hatte allerdings wegen des Virus absagen müssen: Medienprofessorin Elizabeth Prommer von der Universität Rostock muss zurzeit die Quarantäneauflagen einhalten.

Landtagspräsidentin Gabriele Andretta, die zum Empfangs anlässlich des Internationalen Frauentages in den Landtag eingeladen hatte, begrüßt die Besucherinnen. Quelle: Irving Villegas

Frauen in stereotypen Rollen

Ergebnisse der von Prommer geleiteten Studie zum Frauenbild in den Medien stellte darum Andretta vor. 3500 Fernsehstunden, 800 Kinofilme und Hunderte Videos auf Youtube und in den sozialen Medien haben die Rostocker Wissenschaftlerin und ihr Team ausgewertet. Mit bedenkenswertem Ergebnis: Demnach sind Männer doppelt so häufig präsent wie Frauen (außer in Telenovelas und Soaps), in Kinderfilmen spielen sogar viermal so viele Jungen wie Mädchen mit. Und wenn Frauen auftauchen, dann häufig in stereotypischen Rollen: jung, schlank und schön.

„Es ist erschreckend, was die Studie zutage gefördert hat“, sagte Andrea Lütke, Chefin des NDR-Landesfunkhauses. Dazu zählt auch die Erkenntnis, dass 2019 bundesweit nur 7,4 Prozent der Regionalzeitungen von Frauen geleitet wurden, auf neun Nachrichtensprecher eine Sprecherin kommt und von den zwölf Intendantensesseln bei den öffentlich-rechtlichen Sendern nur zwei von Frauen besetzt sind.

Zerrbild der Wirklichkeit?

Zeichnen die Medien ein Zerrbild der Wirklichkeit? „Ich bin eine Schauspielerin, 45 Jahre alt, eine schwarze Frau, und ich stehe heute hier im Landtag – das ist die unwahrscheinliche Realität“, stellte Denise M'Baye klar. Die in Hannover wohnende Schauspielerin ist einem breiten Publikum vor allem in ihrer Rolle als Nonne in der ARD-Serie „Um Himmels Willen“ bekannt. Ob sie sich ihre Rollen aussuchen könne, wollte HAZ-Redakteurin Saskia Döhner wissen, die die Veranstaltung moderierte. M'Baye antwortete ehrlich: „Ich bin offen für vieles, aber ich muss auch nehmen, was kommt.“

Forderung nach mehr Führungsposten

Einig waren sich die Diskussionsteilnehmerinnen, dass mehr Frauen in den Medien Führungspositionen bekleiden müssten. Auch hier sollen Quoten helfen: Beim NDR wolle man bis zum Jahr 2024 die Hälfte der Leitungsposten mit Frauen besetzen, sagte Lütke. Frauen könnten sehr viel leisten, aber: „Wir müssen nicht nur klagen, sondern auch handeln.“

Lesen Sie auch

Von Juliane Kaune