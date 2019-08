Hannover

Sie huschen über Steintreppen und schnuppern an Handtüchern – Ratten trüben das Badevergnügen im Lister Bad. „Die Tiere lassen sich manchmal nicht verscheuchen, so neugierig und hungrig sind sie“, berichtet ein HAZ-Leser. Die Stadtverwaltung bestätigt die Beobachtungen. Das Badpersonal habe vor einigen Tagen ebenfalls Ratten gesichtet, teilt Stadtsprecher Udo Möller auf Nachfrage der HAZ mit. „Es wurden Köderfallen installiert“, sagt er. Badbesucher, die Ratten beobachten, sollten sich sofort an das Badpersonal wenden, rät die Stadt.

Problem schon vor zwei Jahren aufgetreten

Nicht zum ersten Mal sorgen die Nagetiere für Ärger. Bereits vor zwei Jahren berichteten Badegäste von Ratten, die unter Sitzbänken umherliefen. Vor allem in den Abendstunden kamen die Tiere aus den Büschen. „Meine Tochter mag sich nicht mehr auf die Bänke setzen und die Beine baumeln lassen“, erzählte eine Mutter.

Kommen die Tiere vom Kanal?

Damals wie heute vermutet die Stadtverwaltung, dass die Ratten vom nahe gelegenen Kanal kommen. „Dort ist das Füttern von Enten beliebt, und die Brotreste locken dann eventuell auch andere Tiere an“, sagt Stadtsprecher Möller. Man appelliere an Spaziergänger, keine Brot-, Keks- oder sonstige Nahrungsreste am Kanal zu verstreuen.

Stadt: Keine Nahrungsreste liegen lassen

Möglicherweise werden die Tiere auch von traditionellen Schwimmbad-Pommes angezogen, die nicht im Mülleimer, sondern auf der Wiese landen. Die Stadt betont, dass das Badgelände regelmäßig morgens und abends gereinigt werde. „Wir bitten alle Besucher, keinen Müll und keine Nahrungsreste liegen zu lassen“, sagt Möller.

Von Andreas Schinkel